徵召蔣萬安否 吳敦義：我不能伸手進去

（中央社記者謝佳珍台北11日電）中國國民黨是否徵召黨籍立委蔣萬安參選台北市長受關注，黨主席吳敦義今天表示，他不曉得，「我不能伸手進去」，每個人有他的意願與考量。

台北市長選舉，國民黨內表態參選者眾，包括前國民黨籍立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、前大陸委員會副主任委員張顯耀、前國民黨籍立委孫大千，以及台北市議員鍾小平；國民黨台北市黨部明天將公告黨內初選時程。不過，外傳國民黨5月打算徵召蔣萬安。

吳敦義上午出席台灣新願景論壇協會舉辦的青年活水營活動，被問到是否徵召蔣萬安時說，他不曉得，這是國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹第一線的工作，「我不能伸手進去」，每個人有他的意願與考量。