NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈羅培儀狂射37分　普門完成衛冕六堆園區農事學堂　親子體驗插秧趣跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

茄苳樹王生態園區動土 給老樹自然生長

中央社2018/03/11 12:59
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市有千年歷史的茄苳樹王近年面臨生存危機，台中市政府協調建商換地、拆除老樹旁婦幼活動中心，規劃設立生態園區，園區今天動土，除讓老樹自然生長，也將成為遊憩好去處。

位於西區茄苳公園內的千年茄苳樹王，樹高20公尺，樹冠面積達1500平方公尺，是台灣平地最老、最大茄苳樹，被譽為「台中之寶」，樹旁的樹王公廟也是地方信仰中心。

民國102年建商原預計在茄苳公園旁的土地上，興建地上28層、地下4層的大樓，現任台中市長林佳龍過去擔任立法委員時召開「台中國際千年茄苳樹木文化園區」公聽會，開始茄苳樹棲地保育改善計畫。

經過台中市府完成協調建商換地、拆除影響老樹生長的婦幼活動中心後，台中市建設局啟動第三部曲，執行「台中市西區茄苳樹王文化生態園區統包工程」，11日舉辦園區動土儀式。

台中市長林佳龍致詞表示，每年中秋節，茄苳王公的「契子」都會到廟前祝壽，是地方的信仰中心，搶救茄苳樹王的工程不僅是多方努力的成果，也見證了台中人對生態永續的理念。

台中市建設局長黃玉霖指出，茄苳樹王文化生態園區為公園兼兒童遊戲場用地，先前拆除婦幼活動中心時，施工人員發現地下湧泉，已納入生態公園計畫中，將採自然工法設置生態池，復刻湧泉水景。

黃玉霖說明，工程將全程使用「空氣挖掘機」逐步清除老樹棲地下的水泥、磚塊等營建廢棄物，並以噴氣工法改善樹根棲地環境，另外還邀請樹木專家持續觀察樹王的生長情況，讓茄苳樹王得到最好的保護。（編輯：方沛清）1070311

川普2020年拚連任 競選...不滿慈湖潑漆案 拔菜總部...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan