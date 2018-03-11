茄苳樹王生態園區動土 給老樹自然生長

（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市有千年歷史的茄苳樹王近年面臨生存危機，台中市政府協調建商換地、拆除老樹旁婦幼活動中心，規劃設立生態園區，園區今天動土，除讓老樹自然生長，也將成為遊憩好去處。

位於西區茄苳公園內的千年茄苳樹王，樹高20公尺，樹冠面積達1500平方公尺，是台灣平地最老、最大茄苳樹，被譽為「台中之寶」，樹旁的樹王公廟也是地方信仰中心。

民國102年建商原預計在茄苳公園旁的土地上，興建地上28層、地下4層的大樓，現任台中市長林佳龍過去擔任立法委員時召開「台中國際千年茄苳樹木文化園區」公聽會，開始茄苳樹棲地保育改善計畫。