即使教會反對 過半菲人贊成離婚合法化

53%贊成者減去32%反對者，取得+21的淨贊成評分，根據8級評分對照表，屬於第3級的「普通強」（moderately strong），較「居中」高出一級。

菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）9日公布的報告顯示，有53%的菲律賓民眾贊成讓無法復合的夫婦合法離婚，其中30%強烈贊成，23%有些贊成；有32%民眾反對，其中10%有些反對，22%強烈反對；15%無法決定。

（中央社記者林行健馬尼拉11日專電）受宗教因素影響，菲律賓是全世界唯二不准合法離婚的國家，但最新民意調查顯示，有5成以上的菲律賓民眾贊成離婚合法化；相關法案也在國會審議中，但阻力很大。

淨贊成評分高於21的是首都大馬尼拉地區居民，以及有共同居住伴侶的女性、有共同居住伴侶的男性、鰥夫或分居的男性。評分低於21的包括高所得受訪者。

這項調查是社會氣象站於2017年3月25日至28日和12月8日至16日做的，受訪民眾各為1200名成年人，共2400人，誤差是正負3%。

社會氣象站於2005年所做的首次調查，只有43%贊成離婚合法化，有45%反對，淨贊成評分為-2，經對照屬於「居中」，2011年以來維持在+14到+31之間。

菲律賓眾議院人口暨家庭關係委員會2月21日通過離婚合法化案，提交全院會議審議。但法案仍遇到極大阻力，菲律賓參議院多數黨領袖索托（Vicente SottoIII）說，離婚合法化案無法在參議院過關。

菲律賓多數民眾信奉天主教，由於教會反對，菲律賓也成為教廷以外，唯一不准合法離婚的國家，婚姻破裂的夫妻只能尋求「婚姻撤銷」（annulment）。

「婚姻撤銷」是指婚姻在特定條件下失去效力，例如結婚時其中一方未成年，或其中一方心神喪失而不具行為能力、逼婚、騙婚、無法履行夫婦義務等；離婚則是男女締結婚姻關係之後，以法律途徑終止。

許多感情破裂但被迫維持婚姻關係的夫婦，分居後各自尋找新的伴侶，因此引發許多後續的法律問題，包括財產分配、子女撫養權等。

離婚是否應該合法化，多年來一直在菲國引起辯論，天主教會表示這是違反教義及家庭倫理的行為。（編輯：郭中翰）1070311