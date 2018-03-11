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人未到婚禮包1800元被嫌少　網友「這種該包金紙」

編輯中心／綜合報導2018/03/11 13:34
▲網友未出席婚禮，包 1800 元紅包竟被新郎嫌少，怒嗆下次結婚絕對包大包的。（圖／翻攝自Pixabay）
▲網友未出席婚禮，包 1800 元紅包竟被新郎嫌少，怒嗆下次結婚絕對包大包的。（圖／翻攝自Pixabay）

參加朋友的婚禮，該包多少紅包，會依交情而論，那認識一年的朋友該包多少呢？網友 PO 文表示，自己未參加認識僅一年朋友的婚禮，包了 1800 元紅包，事後卻遭新郎嫌包得太少，讓原 PO 相當憤怒，直言「下次你再結婚，我一定包一大包不會少」，網友則留言「這種該包金紙」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」 PO 出一張對話截圖，起先新郎詢問「哥，你在幹嘛」，原 PO 表示自己在上班，接著為無法至朋友婚禮現場祝福表達歉意，沒想到新郎卻回「我知道阿，但是我們好歹也認識一年有了，雖然你人沒有到，可是你紅包只有 1800 ？」

▲原 po 人未到婚禮，包 1800 元紅包竟被新郎嫌少。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

新郎的回覆讓原 PO 感到不舒服，不滿地提問，認識只有一年，包 1800 元會太少嗎？並氣得怒嗆「下次再結婚，我一定包一大包的絕對不會少」。文章一出，網友紛紛留言「禮金本來就是心意，你人沒到，禮有到已經很好了」、「認識一年有包就不錯了，還來追紅包是多不要臉，下次補白包拉」、「這種人要包金紙」。

而一般來說，婚禮禮金行情，交情僅是普通朋友、同事、同學，只有禮金到，一般都介於 1200 元到 2000 元之間，如今被討紅包，難怪令人心裡不舒服。

關鍵字紅包婚禮禮金金紙
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