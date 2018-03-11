環團促能源轉型 經部：政策與訴求一致

針對能源轉型部分，經濟部能源局今天發布新聞稿回應，除去年1月通過電業法修法，為能源轉型的法治基礎外，去年4月完成能源發展綱領修正，為各單位落實相關政策措施的綱要指導方針，並積極推動節能、創能、儲能與智慧系統整合等工作，與民間團體表達翻轉能源未來的訴求一致。

福島核災屆滿7週年，環保團體今年也走上街頭，提出「核廢處置」、「能源轉型」及「核電廢止與除役」等訴求，要求政府立即提出核廢三法的立法具體時程與蘭嶼核廢料遷出機制、提升能源效率與電力管理、核一及核二提前除役、儘速廢止核四等訴求。

（中央社記者廖禹揚台北11日電）311廢核大遊行今天下午將在凱道登場，環團上午提出相關訴求，經濟部表示，政府正在推動的能源轉型政策與民間訴求一致，期待民眾共同參與具體行動方案的規劃與推動工作。

節能部分，除持續推動新節電運動方案外，並啟動縣市共推住商節電，強化服務業節電措施；創能部分以2025年再生能源發電占比達20%為目標，推動太陽光電2年推動計畫與風力發電4年推動計畫，以及綠能屋頂全民參與行動方案。

此外，能源局表示，去年6月28日已啟動能源轉型白皮書的預備會議、共同協作及公民對話3階段研擬程序，目前已完成第一階段預備會議及第二階段專家共同協作，今年3月中旬啟動第三階段公民對話程序。

至於現有核電廠除役與廢止問題，經濟部表示，核一及核二廠目前都是朝如期除役方向進行，台電表示會按照電業法規定非核家園目標執行；核四部分已開始規劃轉型綜合電力園區。蘭嶼核廢料遷出及後續核廢料處理，行政院已成立專案小組，集結專業人士與學者參與，尋求符合社會共識的處理方式。

攸關核廢料管理的核廢三法包括放射性廢棄物管理法草案、行政法人放射性廢棄物管理中心設置條例草案，以及將由現行放射性物料管理法修正的放射性物料管制法。

其中，由經濟部主管的行政法人放射性廢棄物管理中心設置條例草案，2016年底已由行政院送至立法院，目前正在等待審議。（編輯：張良知）1070311