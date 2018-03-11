環臺公路大賽第3站浪漫台三線　周二競技

東勢警分局指出，2018國際自由車環臺公路大賽，係台灣舉辦重要國際級運動會之一，屆時有來自全球30個國家24個頂級職業車隊或國家隊知名職業明星選手約200位參賽，活動期程自107年3月11日起至15日止，全臺共分5站進行；其中第3站－浪漫台三線站3月13日由新竹縣出發，預計中午12點48分至下午1點30分途經台中市東勢、石岡等2個行政區。

2018國際自由車環臺公路大賽第3站－浪漫台三線站， 13日預計中午12點48分，至下午1點30分途經東勢、石岡區路段；東勢警分局表示，為維護比賽公平性及選手安全，將全線開放綠燈供選手通行，屆時將派員警在各路口交管，淨空車輛，待競賽車輛經過後，再開放其他車輛通過橫向路段，籲請民眾配合遵照交管員警指揮。

針對這項自由車環臺公路大賽活動，東勢警分局規劃相關交通管制措施，籲請用路人於比賽期間盡量避開行駛比賽路段。 競賽車隊預計13日中午12點48分，由卓蘭大橋縣市交界進入東勢區，續沿台三線東蘭路→右轉新豐街→過東勢大橋→接豐勢路，至終點石岡旅客服務中心。

沿線交通管制路段、時間包括：台三線(卓蘭大橋至豐勢路明德路口)道路禁止砂石車通行，管制時間3月11日至3月13日(全日)。台三線（卓蘭大橋至新豐街與豐勢路口）雙向車道機動管制，管制時間：3月13日上午11點至下午2點。台三線新豐街與豐勢路口至豐勢路與石岡區廣華街口南向車道封閉禁止車輛通行、北向內側車道劃設調撥車道供南向通行，管制時間：3月13日上午11點至下午2點。豐勢路石岡區廣華街至石岡街段，雙向車道封閉禁止車輛通行，管制時間：3月13日上午11點至下午2點。

東勢警分局表示，由於這項活動為國際性大型比賽，參賽選手均為國際級水準，車速極快，籲請各用路人如無法避免須經過比賽路段，請確實遵行員警指揮，耐心等候車隊通過，以確保行車安全。