年輕不脫節　豐原推社區樂齡長者玩桌遊

台中市立圖書館豐原分館於107年開始以「長者服務更長者，共學、共樂」的設計理念發想，規劃「樂齡長者玩桌遊」系列活動。中市圖館長張曉玲表示，對樂齡族群而言，玩桌遊不僅可以刺激腦部思考延緩老化，更能使親子及祖孫跨越彼此之間的互動界限。

近年來桌遊風氣興起，豐原分館是以樂齡人口服務為目標特色的圖書館，更將此風氣帶到樂齡族群的生活。目前豐原分館有100多種桌遊館藏，由圖書館的館員發動種子樂齡志工培訓，讓志工在培訓的過程中找到樂趣；並安排社區巡迴桌遊活動，將桌遊風氣帶到社區，邀請民眾一起體驗。目前巡迴舉辦的有翁子社區、西安社區與長青學苑元氣學堂、豐田社區。