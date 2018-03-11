自由車環台賽台北市站 岡本隼獨拿4項第1

日本國家隊選手岡本隼今天以1小時48分55秒率先衝線，拿下單站冠軍，並以此獲得個人總成績第1的黃衫、象徵亞洲冠軍的藍衫，另以15分搶下象徵衝刺王的綠衫，個人囊括4項第1。

（中央社記者李晉緯台北11日電）日本自由車國家隊選手岡本隼今天在環台賽台北市站囊括單站冠軍、亞洲冠軍、個人總成績、衝刺王4項第1，是賽事2012年升級為UCI 2.1級後，首度有選手在首站包辦4項第1。

今年22歲的岡本隼表示，這是他第一次參加環台賽，賽前只要求自己以平常心下場比賽，很開心最後能拿下4項榮耀，「看到這麼多媒體、粉絲包圍著，我真的覺得很興奮」。

2017年亞錦賽U23冠軍，並在環北海道賽拿下黃衫、第2站單站冠軍的岡本隼表示，隊上世界一級車隊好手新城幸也「就像我的老師」，今天除了隊友一路幫他挺進最後2公里，新城幸也更為他破風，讓他能保留體力，在最後關頭衝刺。

對於接下來的賽事，岡本隼說，他想保留各項第1的頭銜，但第2站桃園市站有不少爬坡路段，賽道其實不利於他的發揮，「但我會努力的」。（編輯：方沛清）1070311