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中央社

印地安泉網賽 謝淑薇女單次輪止步

中央社2018/03/11 13:16
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣網球好手謝淑薇，今天在男、女共站的印地安泉網賽女單次輪，歷時2小時18分鐘，以4比6、6比2、3比6不敵西班牙名將斯瓦瑞茲（Carla Suarez Navarro）出局。

世界排名67的謝淑薇，印地安泉網賽女單從會外賽連過2關闖進會內，首輪面對世界排名57的23歲德國女將維特赫夫特（Carina Witthoeft），首盤只打了36分鐘，謝淑薇以5比4領先之際，對手宣布退賽，讓她直接拿下64強門票。

不過謝淑薇次輪碰上世界排名27的斯瓦瑞茲，首盤她在第1、3盤發球局失守，先以4比6丟掉第1盤，次盤她力求振作，分別在第6、8局順利攻破對手發球局，以6比2扳回顏面。

決勝第3盤，謝淑薇在第3局先遭對手破發，她雖一路緊咬，但對手表現回穩，決勝盤僅在第6局暴露出唯一一次的破發點，謝淑薇沒能掌握機會一舉拿下，錯失追平契機。

第9局斯瓦瑞茲攻勢再起，一度逼出2次賽末點，謝淑薇奮力化解2次危機，無奈面對第3個賽末點仍無力回天，最後以3比6丟掉晉級門票。

謝淑薇女單雖提前埋單，不過她與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）聯手的女雙，仍有機會繼續挺進，在女雙16強將面對大會第2種子、「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴。（編輯：張芷瑄）1070311

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