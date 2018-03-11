印地安泉網賽 謝淑薇女單次輪止步

（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣網球好手謝淑薇，今天在男、女共站的印地安泉網賽女單次輪，歷時2小時18分鐘，以4比6、6比2、3比6不敵西班牙名將斯瓦瑞茲（Carla Suarez Navarro）出局。

世界排名67的謝淑薇，印地安泉網賽女單從會外賽連過2關闖進會內，首輪面對世界排名57的23歲德國女將維特赫夫特（Carina Witthoeft），首盤只打了36分鐘，謝淑薇以5比4領先之際，對手宣布退賽，讓她直接拿下64強門票。

不過謝淑薇次輪碰上世界排名27的斯瓦瑞茲，首盤她在第1、3盤發球局失守，先以4比6丟掉第1盤，次盤她力求振作，分別在第6、8局順利攻破對手發球局，以6比2扳回顏面。