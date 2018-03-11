夢想當機長 孫沛謙錄取美國安伯瑞德航大

（中央社記者魯鋼駿新竹縣11日電）新竹市建功高中學生孫沛謙從小受空姐媽媽的影響，將機長工作視為人生夢想，今年克服報考國外大學的種種困難，已錄取美國安柏瑞德航空大學，並獲得獎學金，盼能一圓機長夢。

「我想當機長，遨遊天際」，孫沛謙受訪分享，選擇與多數同學不同的升學道路，過程會遇到許多質疑與挫折，但她認為每個人都有自己的夢想，即使實現夢想的路很遙遠，只要向前走，就有實踐的可能性。

孫沛謙表示，因為準備的申請入學資料與國內大學完全不同，加上語言因素，會讓這個夢想在旁人眼中似乎遙不可及，但學校重視學生英語能力，讓她有許多訓練與展現英語會話能力的機會，再加上老師的協助，她克服許多困難，開心能錄取錄取安柏瑞德航空大學（Embry-Riddle Aeronautical University），並獲得獎學金。