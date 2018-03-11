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中央社

染李斯特菌恐致命 食藥署教你這樣吃

中央社2018/03/11 13:31
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北11日電）近日澳洲、南非都發生民眾吃了被李斯特菌感染的哈密瓜、肉類後死亡的事件。食藥署提醒，肉類應煮熟、瓜果類應刷洗外皮後再食用，若蔬果外皮有受損應避免生食。

衛生福利部食品藥物管理署日前發布新聞稿指出，李斯特菌（Listeriosis）是一種廣泛存於自然界中的細菌，常在土壤、腐生植物、哺乳動物的糞便中發現，可能污染水果、生菜沙拉、即食食品、沙拉醬、未經適當殺菌的牛奶和冰淇淋等食物。

根據疾病管制署資料顯示，李斯特菌症主要以食物為傳染媒介，國內曾在香脆山豬皮、櫻桃鴨捲、滷牛筋等經包裝的即食肉品中檢出李斯特菌，生魚片也是高風險食品。

若是孕婦感染李斯特菌，也可能傳染給胎兒造成流產、死胎、早產等問題；另有少數病例是獸醫、畜產工作者因接觸動物、家畜排泄物而感染。

疾管署表示，人類一旦感染李斯特菌，症狀輕微者可能出現腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀，但對於年長者、免疫力低下的族群、孕婦、胎兒及新生兒，則可能引發侵襲性感染，導致敗血症、中樞神經系統感染症等，嚴重恐致死。

食藥署提醒，李斯特菌具有耐鹽性、在低溫下仍可生長繁殖，若擔心把病菌吃下肚，平時應維持良好生活習慣，飯前、便後及處理食物前應洗手。

飲食方面，應注意食材新鮮度、不生食有損傷的蔬果，應把瓜果類的外皮刷洗乾淨再分切，肉類產品應加熱煮熟、不食用不熟的禽畜水產品或未經適當殺菌的乳製品。（編輯：唐聲揚）1070311

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