染李斯特菌恐致命 食藥署教你這樣吃

（中央社記者張茗喧台北11日電）近日澳洲、南非都發生民眾吃了被李斯特菌感染的哈密瓜、肉類後死亡的事件。食藥署提醒，肉類應煮熟、瓜果類應刷洗外皮後再食用，若蔬果外皮有受損應避免生食。

衛生福利部食品藥物管理署日前發布新聞稿指出，李斯特菌（Listeriosis）是一種廣泛存於自然界中的細菌，常在土壤、腐生植物、哺乳動物的糞便中發現，可能污染水果、生菜沙拉、即食食品、沙拉醬、未經適當殺菌的牛奶和冰淇淋等食物。

根據疾病管制署資料顯示，李斯特菌症主要以食物為傳染媒介，國內曾在香脆山豬皮、櫻桃鴨捲、滷牛筋等經包裝的即食肉品中檢出李斯特菌，生魚片也是高風險食品。