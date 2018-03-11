中美爭議 陸商務部長：不希望打貿易戰

（中央社記者繆宗翰北京11日電）中國商務部長鍾山今天表示，中美貿易不平衡是結構性的，中國在貨物貿易上有順差，而美國在服務貿易上有順差，中國不希望打貿易戰，也不會主動發起貿易戰。

他聲稱，根據工作組測算，美國官方統計的對陸貿易逆差每年都被高估了20%左右。

另外，對於中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴日前率團赴美進行經濟對話傳出無功而返，鍾山僅表示中美之間合作交流的管道沒有中斷，「不僅現在在談，下一步雙方確定還會繼續談。」

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議上午舉行「推動形成全面開放新格局推動商務事業高質量發展」記者會。外媒記者提問，中國計畫如何減少與美國之間的龐大貿易順差？是否會對美國採取報復性行動？已被暫停的中美全面經濟對話，將於何時重啟？