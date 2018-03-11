中美爭議 陸商務部長：不希望打貿易戰

（中央社記者繆宗翰北京11日電）中國商務部長鍾山今天表示，中美貿易不平衡是結構性的，中國在貨物貿易上有順差，而美國在服務貿易上有順差，中國不希望打貿易戰，也不會主動發起貿易戰。
他聲稱，根據工作組測算，美國官方統計的對陸貿易逆差每年都被高估了20%左右。
另外，對於中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴日前率團赴美進行經濟對話傳出無功而返，鍾山僅表示中美之間合作交流的管道沒有中斷，「不僅現在在談，下一步雙方確定還會繼續談。」
中國第13屆全國人民代表大會第一次會議上午舉行「推動形成全面開放新格局推動商務事業高質量發展」記者會。外媒記者提問，中國計畫如何減少與美國之間的龐大貿易順差？是否會對美國採取報復性行動？已被暫停的中美全面經濟對話，將於何時重啟？
鍾山表示，中美貿易統計存在差異，中國和美國統計工作組每年就中美貿易統計差異進行一次比較研究，這個工作組由政府機構專家和其他專家組成。
他聲稱，根據工作組測算，美國官方統計的對陸貿易逆差每年都被高估了20%左右。去年工作組分析的結果，美國的逆差高估了21%。
鍾山並引用未具名美國研究機構報告表示，中美貿易不平衡還與美方高技術對陸出口的管制有關。如果美國對陸出口管制放寬，對陸貿易逆差可減少35%左右。
但他也坦言，中美發展階段、產業結構、社會制度不同，兩國在金融、電信、汽車、農產品等領域的市場准入，以及對網路安全、智慧財產權、兩用物項等安全看法存在差異。這些差異對彼此之間的貿易、投資都產生影響。
鍾山說，劉鶴日前出訪美國，與美方就中美貿易問題進行「坦誠的、具有建設性的討論」。中美雙方會繼續談，合作是中美兩國唯一正確的選擇。「誰也不願意打貿易戰，誰都知道打貿易戰損人不利己」，但中國能夠應對任何挑戰，堅決捍衛國家和人民的利益。（編輯：馮昭）1070311