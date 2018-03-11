〈觀察〉再會了便宜的被動元件 手捧現金搶貨的時代將

被動元件漲勢到底會到何時，是許多下游系統廠共同的疑問，日廠緊接台廠之後宣布漲價，甚至還要減產，也正式宣告了，以往被系統廠輕易砍價壓落底的被動元件，未來的喊話權將重回供應商身上。

被動元件向來都是以千顆為計價單位，是屬於價格相當便宜的電子零組件，而之前廠商為了搶佔市佔率，都是大幅擴產，殺價競爭，最後落得系統廠爽，被動產業卻慘兮兮的窘境。這個景況尤其是在韓國廠商三星電機跨入市場之後，更加慘烈，不但每季報價有自然下跌的狀況，甚至還要割肉換訂單。

但是現在狀況不同，隨著電子產品越來越多，也越來越小，各種微型及高容高電壓的被動元件需求暴增，加上技術難度高，廠商為了要滿足需求，都直接選擇毛利不好的產能移往生產高階產品，最後就造成了大宗產品供不應求。