影／為後代子孫種下愛　林管處試種淨土苗木

▲彰化縣政府在和美鎮一處曾被微量重金屬汙染的土地上，種下福木等樹種，透過樹木吸收重金屬的方式把已受傷的土地還原成淨土。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

為了讓多年前曾受重金屬汙染的農地逐年恢復土地生產力，林務局南投林區管理處、彰化縣政府及和美鎮鎮公所11日在和美鎮一塊曾被微量重金屬汙染的土地上，種下福木等14種對重金屬具吸附力、具根瘤菌可改善土質或可淨化空氣等功能的樹種，希望可以透過樹木吸收重金屬的方式把已受重金屬汙染的土地還原成淨土。

彰化縣長魏明谷指出，今天在這塊曾被重金屬汙染、歷經多年相關改善計畫，於去年底汙染濃度低於監測標準，已解除列管的土地上種下樟樹、福木、光蠟樹、黃連木、台灣櫸、相思樹等14種共1,900株。



▲彰化縣政府在和美鎮一處曾被微量重金屬汙染的土地上，種下福木等樹種，透過樹木吸收重金屬的方式把已受傷的土地還原成淨土。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

植樹活動在熱鬧的歌舞表演中展開，主辦單位更邀請台灣鄉土文學作家吳晟演講「與樹有約」，隨後由魏明谷及貴賓帶領現場大小朋友種下樹苗，並由和美鎮面前社區發展協會接繼認養活動場地，讓這次大家種下的善意，由在地社區作最妥善的養護。



▲彰化縣政府在和美鎮一處曾被微量重金屬汙染的土地上，種下福木等樹種，透過樹木吸收重金屬的方式把已受傷的土地還原成淨土。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

林務局南投林區管理處秘書王怡靖表示，植物種類多是臺灣環境上的優勢，但國內以種樹方式淨化土壤重金屬的研究有限，林管處這次在0.3772公頃的土地上規劃種植14種樹木，其中福木及杜鵑對鎘具有吸附力、光蠟樹對銅鎳具有吸附力且存活尚佳、紅芽石楠則能淨化土壤中的鋅、鎘，其他各樹種未來也將邀請學者進行淨化重金屬的研究，或許可作為重金屬汙染土地淨化參考。



▲彰化縣政府在和美鎮一處曾被微量重金屬汙染的土地上，種下福木等樹種，透過樹木吸收重金屬的方式把已受傷的土地還原成淨土。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

樹木具有冷卻空氣、過濾出有害的汙染物及幫助緩解氣候變化等多項功能，活動現場主辦單位也送出俗稱台灣黑檀的毛柿500株、蜜源植物矮仙丹2000株及可吸附土壤重金屬的向日葵種子包800包，讓參加民眾攜回種植，在家附近就可享有綠意。



▲彰化縣政府在和美鎮一處曾被微量重金屬汙染的土地上，種下福木等樹種，透過樹木吸收重金屬的方式把已受傷的土地還原成淨土。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）