川普無視WTO 歐洲面對貿易戰恐得自強

特派員看世界專欄（中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電）美國總統川普並非對鋼鐵課徵高關稅的第一人，但他卻開先例以「國家安全」為實施理由。在川普無視世界貿易組織的情況下，歐盟欲捍衛多邊貿易體系，恐得自立自強。

川普（Donald Trump）9日以捍衛美國產業和國家安全為由，批准對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅，但川普也表示鄰國加拿大和墨西哥可獲豁免，且只要貿易夥伴願談判，就有得協商。

針對美國一方面課徵關稅，但另一方面又給予豁免，如此差別待遇，使得歐盟貿易事務執委馬姆斯壯（Cecilia Malmstroem）隨即表示歐盟也應被排除在外。