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中央社

世界盃500公斤銀恨 景美師大聯隊不敵中國

中央社2018/03/11 14:03
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北11日電）景美女中與台師大組成的女子拔河聯隊，赴中國徐州參加2018世界盃室內拔河錦標賽，在女子500公斤項目與中國搶金，惜以0：2奪得銀牌。

景美師大拔河聯隊8日出賽世界盃室內拔河錦標賽，捷報連傳，不過，今天進行女子500公斤賽事，以0：2輸給地主國中國，拿下銀牌。

景美女中秘書黃郁博接受中央社訪問表示，女子500公斤賽事共有中國、中華台北、巴斯克、南韓、蒙古、德國、拉脫維亞7隊參加，其中，拉脫維亞棄賽，剩6隊競爭。

景美師大拔河聯隊在預賽中僅輸給中國，其餘皆贏，以第2名之姿進入四強，最終與中國爭冠亞軍，卻不敵中國。

世界盃室內拔河錦標賽每2年舉辦一次，2010年起下修參賽年齡至16歲，景美女中拔河隊藉此契機，躍上世界舞台，在2012、2014年女子500公斤項目皆得金牌，2016同樣對上中國，挑戰三連霸失利。

從2010年出賽世界盃拔河錦標賽算起，在4屆的比賽中，景美師大拔河聯隊已囊括公開賽（女子500公斤與540公斤）5金2銀、錦標賽（女子500公斤與540公斤）4金3銀，合計9金5銀佳績。

今年拔河聯隊出賽女子U23-500公斤公開賽、女子540公斤錦標賽、女子U23-500公斤錦標賽、女子500公斤錦標賽，共拿下3金1銀。（編輯：方沛清）1070311

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