畢業後選擇留台灣不去大陸發展　女友怒嗆：沒上進心

去大陸發展真的比較有前途嗎？一名網友分享，自己選擇留在台灣就業不去大陸工作，女友卻暴氣嗆他：「沒上進心」，兩人最後吵到分手收場。

網友在《PTT》Boy-Girl 版抱怨，女友問他畢業後要做什麼？他表示畢業後打算留在台灣，最近要開始找台積電或是半導體大公司，女友卻說「你爸媽不是在大陸當主管嗎？大陸現在機會這麼多，薪水也不錯，還能靠爸媽找到不錯的工作，怎麼不去大陸闖闖看而選擇在台灣? 」但原 PO 認為，去大陸未必會比台灣好，而且去大陸就會變遠距戀愛無法常見面，結果她聽後竟大發雷霆飆罵「沒上進心」， 只想著要在台灣跟她在一起，沒有為了他們的未來生活做打算，而原 PO 也不甘示弱，強烈表達自己不想去大陸的態度，覺得在台灣工作真的沒什麼不好。