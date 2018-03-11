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生活

畢業後選擇留台灣不去大陸發展　女友怒嗆：沒上進心

生活中心／綜合報導2018/03/11 14:25
▲一名網友抱怨，畢業後選擇留在台灣不去大陸發展，女友卻嗆他沒上進心。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名網友抱怨，畢業後選擇留在台灣不去大陸發展，女友卻嗆他沒上進心。（示意圖／翻攝自Pixabay）

去大陸發展真的比較有前途嗎？一名網友分享，自己選擇留在台灣就業不去大陸工作，女友卻暴氣嗆他：「沒上進心」，兩人最後吵到分手收場。

網友在《PTT》Boy-Girl 版抱怨，女友問他畢業後要做什麼？他表示畢業後打算留在台灣，最近要開始找台積電或是半導體大公司，女友卻說「你爸媽不是在大陸當主管嗎？大陸現在機會這麼多，薪水也不錯，還能靠爸媽找到不錯的工作，怎麼不去大陸闖闖看而選擇在台灣? 」但原 PO 認為，去大陸未必會比台灣好，而且去大陸就會變遠距戀愛無法常見面，結果她聽後竟大發雷霆飆罵「沒上進心」， 只想著要在台灣跟她在一起，沒有為了他們的未來生活做打算，而原 PO 也不甘示弱，強烈表達自己不想去大陸的態度，覺得在台灣工作真的沒什麼不好。

原 PO 還指出，女友自己也在台灣工作，難道她在說自己沒上進心嗎? 最後兩人不歡而散，吵到分手收場，他不禁嘆道：「留在台灣想跟女朋友在一起就沒上進心嗎? 就不能不去中國嗎...?」

其他網友看了也紛紛表示：「應該被劈腿了吧？跟她說祝福她」、「出嘴叫別人要有上進心哈哈，還好你逃了」、「很好奇她所謂的上進心是甚麼 女友比你還優秀的話才說這句」、「不去中國就等於不上進@@」、「某些女生要的上進心=有錢你出、有事你做、有責任你扛」、「這個世界，連台積電都要變成沒有上進心了......」。

關鍵字上進心女友畢業工作大陸
紅包被新郎嫌少　網友這麼說這要價兩萬五？網酸「藝術無價」

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