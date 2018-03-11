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中央社

貨櫃屋火警釀傷亡 義工重建啟希望

中央社2018/03/11 14:16
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮雲林縣11日電）雲林縣東勢鄉去年底發生貨櫃屋火警，造成13歲女童死亡、弟妹分受灼傷及嚴重燒燙傷，經台灣心義工團協助重建家屋，今天完工落成。

雲林縣副縣長丁彥哲今天在落成儀式中，感謝台灣心義工團理事長尤瑞豊、免費提供混凝土的雲林縣聚德功德會理事長章錦樑，以及提供建材的民間企業負責人謝書賢，感謝各方協助重建。

丁彥哲致詞表示，去年12月7日晚上一場大火，奪走13歲黃姓女童的生命，12歲的妹妹全身有70%至80%燒燙傷，9歲的弟弟下肢三度灼傷，貨櫃屋全燒毀，受傷的姊弟無家可歸。

他說，嚴重燒燙傷的黃姓姊弟已出院，目前在台中陽光基金會燒燙傷中心復健，小小身軀需承受每天復健的劇痛，真的令人很捨不得，期待大家一起為黃姓姊弟加油集氣。

丁彥哲指出，受災戶的新家得以完工落成，很感謝來自各地的台灣心義工團百餘名義工，短短3天就迅速協助受災戶家園重建，並感謝縣議員張健福安排義工團在施工期間的膳食及住宿。

他說，由於黃姓姊弟燒燙傷後所居住的環境不宜悶熱，因此義工團細心的在黃姓姊弟房間內安裝冷氣，他要特別感謝協助重建的每位人士，讓黃姓受災戶擁有舒適安全的家可居住。（編輯：方沛清）1070311

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