HBL／單節28分轟垮永仁　滬江連3年奪季軍

上半場滬江在高三前鋒蘇嘉嫻11分的帶領下，以24:28分緊咬，永仁則是靠著高二前鋒吳瑋茹、後衛許可微和「準新人后」鄭慧慈3人得分上雙持有領先，易籃再戰，滬江在第三節製造大局。

經過昨天激烈的4強廝殺後，今(11)日女子組季軍戰率先登場，由昨日不敵給上屆冠軍的滬江高中對決上屆亞軍永仁高中，滬江靠著高三前鋒蘇嘉嫻飆進4記三分球，帶領滬江以71:66連三年奪下季軍。永仁則是拿到殿軍。



▲永仁高中鄭慧慈。（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）

第三節終了前滬江攻下一波7:0，高三當家前鋒蘇嘉嫻飆進壓哨三分球，不但進算還賺到1次罰球，雖罰球未中但將領先拉開到7分，氣勢也隨之大起。

決勝節，戰情再度陷入膠著，不過滬江始終握有1球領先，最後2分鐘，永仁關鍵2罰全中追到只剩2分，不過今日狀態火燙的蘇嘉嫻隨即回敬，許可微切入籃下2分，不過時間已所剩不多，最後一波攻擊落在滬江身上，最後蘇嘉嫻再度壓哨三分球，穩穩拿下勝利。



▲滬江高中蘇嘉嫻（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）

滬江今天多點開花，以蘇嘉嫻攻下全場最高29分6籃板5助攻為最亮眼，高三後衛宋妤涵和高二中鋒吳亞庭同繳11分，高三主力中鋒許玟瑄貢獻10籃板7籃板7抄截。

永仁今天攻勢集中在3人身上，「準新人后」鄭慧慈得21分，許可微攻下16分居次，吳瑋茹攻下13分9籃板。昨日大放異彩攻高二前鋒林佳蓉今日被加強防守，自己手感也不佳全場13投0中，在第四節靠罰球終於開張得1分，不過貢獻10籃板。