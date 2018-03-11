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彰化市立圖書館14歲　終身閱讀走向人群

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/11 14:48
▲彰化市立圖書館辦理14周年館慶，市長邱建富帶領大家唱生日快樂歌，市立圖書館請民眾吃生日蛋榚同歡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）
▲彰化市立圖書館辦理14周年館慶，市長邱建富帶領大家唱生日快樂歌，市立圖書館請民眾吃生日蛋榚同歡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

彰化市立圖書館14歲了！為歡慶生日，11日上午舉辦「歡慶市圖‧文學筆墨‧愛悅讀」館慶活動，市長邱建富表示，市立圖書館包含有「圖書館」、「文學館」、「婦女學苑」三個場域，期盼透過學習、互動的活動規畫，呈現多元學習的風貌，從胎教就開始，到銀髮族的樂齡學習為止，培養民眾活到老、學到老的終身閱讀習慣。


▲彰化市立圖書館辦理14周年館慶，市長邱建富帶領大家唱生日快樂歌，市立圖書館請民眾吃生日蛋榚同歡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

邱建富指出，市立圖書館自民國93年開館以來，伴隨大家度過許多時光，圖書館對於閱讀空間及學習環境，不斷的創新與改善，圖書館是知識的寶庫、是文學的搖籃，現在更應該要走向社區、走向人群。

此次館慶活動，特別結合學校、社區、文藝團體及社會學園老師、學員，一起共襄盛舉，活動內容有文學書法營、數位資源尋寶趣、DIY活動、藝文保健活動酸痛推拿、命理解析、現場手繪素描贈送等。現場並提供免費品嘗八卦山咖啡、爆米花、棉花糖、薩克斯風表演等，同時由邱建富帶領大家獻唱生日快樂歌，揭開活動序幕。

為鼓勵閱讀，活動當日借閱5冊圖書即兌換紀念品1份，並辦理數位資源尋寶趣活動，期盼能鼓勵民眾進入圖書館，大小朋友共同使用圖書館資源，讓民眾認識圖書館，從多元學習的服務中，達到寓教於樂的目標。


▲彰化市立圖書館辦理14周年館慶，市長邱建富帶領大家唱生日快樂歌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.11）

活動中邱建富致詞說，很高興大家這麼熱情與踴躍的參與圖書館14周年的館慶活動，他希望透過此一活動的，大家能透過閱讀而享受悅讀之樂，也期盼勾勒出未來圖書館的新形象，為市立圖書館的永續經營，找到新出路。

關鍵字彰化市立圖書館文學館銀髮族
年輕不脫節　社區樂齡長者玩桌遊阿里山森鐵　將再延長停駛3個月

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