謝謝台灣 日留學生：311是台日友誼日

委員會現任會長是就讀台灣大學二年級的學生長谷川徹。他的故鄉是茨城縣，母親是台灣人、父親是日本人。上個月，長谷川與委員會的幹部、淡江大學三年級學生谷井研輔以及淡江大學二年級學生佐藤花音趁著返回日本之際，走訪311大震的災區，了解重建情形。他們希望把311災區現況傳達給台灣民眾知道。

感念台灣民眾在311大震災後給予日本物質上、精神上莫大的支援，在台灣留學的日本學生組成「謝謝台灣活動實行委員會」，從2012年起，每年3月舉辦謝謝台灣活動。今年第7屆「謝謝台灣 日台心之絆」今天在淡水登場。絆（日本發音kizuna），指的是一種連帶關係、心連心的情誼。

（中央社記者楊明珠台北11日電）為了感謝台灣民眾在2011年311東日本大地震的援助，在台灣的日本留學生組成「謝謝台灣活動實行委員會」，今天在淡水辦活動。委員會成員認為311這天是台日友誼日。

長谷川接受中央社採訪時表示，這次去311大地震災區是以東北地區宮城縣仙台市為據點，走訪了松島町、南三陸町等地。2月6日晚上抵達仙台市，翌日醒來聽到花蓮發生大地震（台灣時間6日深夜，日本時間7日凌晨）感到很震驚。3人開始討論應如何幫助花蓮。

長谷川說，雖然311大地震已過了7年，但東北地區很多人還是很感念台灣民眾7年前的援助，也希望為受到大地震衝擊的花蓮盡點心意。

他表示，花蓮大地震之後，得知日本首相安倍晉三致函總統蔡英文表達慰問之意，這讓他感覺到台日兩國的情誼更緊密了。一般人聽到311一詞，就會想起大震災，但他與實行委員會的同伴認為，311這一天是台日的友誼日。

被問到311災區的重建情況，長谷川說，有些地方還在進行土地架高的工程，但有些已架高的土地上建有新屋舍（復興住宅），城鎮漸成形，這相較於去年，顯見重建有進展，但可感受到有些災民的心靈尚未重建。

故鄉在大阪的谷井說，東北民眾秉持向前行的心在努力，不希望被地震打倒。而且，很多東北民眾一直懷著感念台灣的心，甚至有人為花蓮發起賑災募款，想報答台灣的恩情，這讓他印象深刻。

「台日是真正的朋友」，谷井用中文說出這句話。他說，311這一天是確認台日情誼的日子，接下來，委員會成員會關懷花蓮的災後重建，正規劃訪問花蓮，把象徵台日友好的「絆布」送到花蓮，為花蓮加油，這次「謝謝台灣活動」所募得的支援金若有多餘，也將捐給花蓮。

「謝謝台灣」活動內容包括穿輕便和服拍照、折紙鶴、了解防災物品和知識、傳達東北民眾對台灣的心意等，比較特別的是設有「日本愛台灣」展區。這有別於往年以介紹東北為主，今年特別展出台日友好歷史，包括城市締結姊妹市或鐵路締結姊妹情誼、台日民眾互相感謝的紀錄等。1070311