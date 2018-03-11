川金會 專家：川普要有一走了之的準備

美國前駐南韓大使、曾在前總統小布希任內擔任國務院亞太助卿的希爾（Christopher Hill）表示，與北韓政權交涉「非常花功夫，老實說，很痛苦」。他說：「前一分鐘你以為取得協議，下一分鐘就變了調。」

彭博（Bloomberg）報導，川普看似即興地決定籌備會談，與金正恩情況南轅北轍。北韓過去數十年都在審慎準備與現任美國總統會面，作為取得國際政治合法性重要一步。

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）曾和北韓金氏政權打過交道的專家說，美國總統川普與北韓領導人金正恩會談時，必須拿出幾個他較陌生的特點：耐著性子、堅持不懈、明確的目標條件，並要有一走了之的準備。

這場研議中的兩國領袖會談，川普政府希望能開啟更多會談，一來逐步終止金正恩的核武計畫，二來遏止有時看似即將在朝鮮半島爆發的戰爭。然而，這場峰會也可能是金正恩的計謀，除了爭取時間來讓武器技術達到完美境界，還可以規避經濟制裁。

眼前這場會談，最大謎團莫過是金正恩本人。他2011年接掌北韓政權以來，外界不曾聽聞他會見過另一國元首。希爾說，南韓政府對金正恩的分析或許有些幫助，「除此之外，我們只能仰賴（NBA退役球星）羅德曼（Dennis Rodman）」。

羅德曼參加過川普的電視實境秀「名人接班人」（Celebrity Apprentice），且見過金正恩的次數可能比任何美國人都要多，川普跟羅德曼聊聊可能有益無害。

前總統柯林頓執政期間負責與北韓協商的沙摩爾（Gary Samore）說：「與金正恩面對面將讓川普名留青史，這將是川普版的『尼克森訪華』時刻。」他說：「至於川金會是否能帶來實質協議，目前還很難說。」

國務院高階官員表示，川普政府期待，川金會將決定雙邊是否準備好針對北韓核計畫和安全議題展開更全面的協商。

過去也擔任過前總統歐巴馬核子顧問的沙摩爾說，北韓「一向表示願意放棄核計畫，但前提是必須消除來自美國的威脅，所以他們過去30年不曾更改過立場」。他說：「當然，圈套是，他們對消除威脅的定義不僅極具彈性，又相當廣泛。」

希爾表示，川普與金正恩會談時要有一套架構並清楚了解變數，例如非核化何時落實，「否則他步出會談時，可能連同意了哪些事情都搞不清楚」。

沙摩爾則表示，北韓人「會十分親切友好。他們無意讓川普難堪。他們會很有禮、很恭敬、很和善，因為他們的回報是金正恩有機會與美國總統握手照相，給了金正恩地位和高度」。

但實質談判可能會很折磨人。沙摩爾說，他與金正恩父親的政權協商時，北韓要求有形物質，如白米或奶粉等，但沒有提供太多讓步。「無論我們要什麼，他們都會說『給我100萬噸的米』。」

他說：「柯林頓、布希和歐巴馬全都發現，解決這件事並不容易，我擔心川普會抱持太多古怪的期待。」（譯者：蔡佳敏/核稿：林憬屏）1070311