曾受重金屬污染土地 植千樹助還原淨土

（中央社記者蕭博陽彰化縣11日電）彰化縣政府攜手南投林管處，今天在彰化縣和美鎮一塊曾受重金屬污染但已解除列管土地，種植14種共1900株苗木，盼藉部分樹種具吸附重金屬、改善土質能力，將土地還原成淨土。

彰化縣政府、林務局南投林區管理處、和美鎮公所今天在和美鎮面前社區學產土地公園舉辦植樹活動，會中邀作家吳晟演講「與樹有約」，並表揚綠美化工作傑出人員與社團，同時贈送500株毛柿、800包向日葵種子、2000株蜜源植物矮仙丹給民眾攜回種植。

彰化縣長魏明谷與來賓共同種下對土地的愛。他說，這塊土地曾被重金屬污染，歷經多年改善計畫，去年底污染濃度低於監測標準，已解除列管，今天在此種植樟樹、福木、光蠟樹、黃連木、台灣櫸、相思樹等14種共1900株，具吸附重金屬、改善土質、淨化空氣功能。