HBL／連三年季軍魔咒？吳志偉：昨天打這樣就好

「昨天如果是打這樣就好。」滬江高中總教練吳志偉賽後感嘆，滬江今(11)日以71:66擊敗永仁高中，連3年踏進小巨蛋但都在第1場失利，第2場才回神拿下季軍，吳志偉還開玩笑說似乎有魔咒了。
「昨天普門把我們練得很快，帶出我們快攻，面對永仁的快攻部隊我們不怕，不過今天第一節只拿到9分，穩定度還要加油。」對於今日的表現吳志偉表示。
吳志偉透露，今天首節得分停滯一度害怕重演昨日被翻盤的噩夢，「很久沒生氣，中間罵了他們，下半場就醒了。」滬江女籃也在教練的激勵下，在第三節成功攻下28分製造大局。
▲滬江高中蘇嘉嫻（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）
連續3年都名列第3名，吳志偉說，「昨天輸球失眠一直想，檢討了2年，也改變執教風格，越想越難過，不過還有最後一場比賽，我自己是比較樂觀的人，也希望球員們樂觀，這只是他們人生的一部分，有挫折不一定不好。」
今天贏球功臣高三前鋒蘇嘉嫻對於自己高中三年都未能挺進決賽直說可惜，「第一場輸球自己的問題，昨天大家哭過之後，想說總要把這賽季做好的結尾。今天從切入開始，把自己節奏打出來。」
▲HBL 女子組決賽滬江高中 vs. 普門中學，滬江高中蘇嘉嫻。（圖／記者陳明安攝，2018.03.10）