HBL／連三年季軍魔咒？吳志偉：昨天打這樣就好

「昨天如果是打這樣就好。」滬江高中總教練吳志偉賽後感嘆，滬江今(11)日以71:66擊敗永仁高中，連3年踏進小巨蛋但都在第1場失利，第2場才回神拿下季軍，吳志偉還開玩笑說似乎有魔咒了。

「昨天普門把我們練得很快，帶出我們快攻，面對永仁的快攻部隊我們不怕，不過今天第一節只拿到9分，穩定度還要加油。」對於今日的表現吳志偉表示。

吳志偉透露，今天首節得分停滯一度害怕重演昨日被翻盤的噩夢，「很久沒生氣，中間罵了他們，下半場就醒了。」滬江女籃也在教練的激勵下，在第三節成功攻下28分製造大局。