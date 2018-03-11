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中央社

汽車碳排測試失準 英國庫一年少收826億

中央社2018/03/11 14:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）綠黨（Green）今天公布的研究顯示，根據實驗室測量值訂定的汽車碳排稅率失準，無法反映真實的汙染程度，導致英國國庫一年少收超過20億英鎊（約新台幣826億元）稅收。

英國「衛報」（Guardian）報導，綠黨公布的這份研究顯示，英國汽車實際二氧化碳排放量，比官方測量的平均值多42%，造成數百萬輛車目前所處稅階跟實際汙染量有所出入。

2001年以來，英國汽車執照稅便以二氧化碳排放量為依據，2017年4月前領牌且每公里二氧化碳排放量低於100公克的車輛免稅，排廢量最高的烏賊車最重得繳535英鎊（約新台幣2萬2000元）的稅。

這份綠黨在歐洲的分析報告指出，歐洲11國去年國庫原本可再多個100多億英鎊進帳，其中英國因汽車數量龐大且課稅採級距制，淪為損失數一數二慘重的國家。

報告估計，英國2016年損失超過20億英鎊，而且這份報告只納入2010年之後領牌的汽車，是目前上路汽車的約半數。

綠黨歐洲議會發言人卡托（Molly Scott Cato）說：「汙染者付費原則的稅制，有加速轉型為低碳經濟的潛力。」

「然而，汽車潛在賦稅收入的驚人損失，與各大城市因空汙產生的健康危機一致，也與二氧化碳增加加速氣候變遷一致。」（譯者：周莉芳/核稿：蔡佳敏）1070311

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