同志族群有錢有閒 旅遊業鎖定粉色商機

（中央社柏林10日綜合外電報導）隨著各國對於同志旅客接受度提高，如今同志族群已經是旅遊業者眼中「有錢又有時間」的貴賓，從蜜月行程到瑜伽課程，專為同志族群打造的行程也越來越多元化。

顧問機構「多元旅遊」（Diversity Tourism）代表布克斯（Thomas Boemkes）在全球規模最大的觀光博覽會柏林國際旅展表示，旅遊業者對於同志族群通常存在刻板印象，認為他們是一群尋歡作樂的度假客。

布克斯告訴法新社：「飯店業者還是會問我，如何友善同志族群，例如他們是否應該提供保險套。我告訴他們，你們要做的僅僅只是保持寬容和歡迎的態度，避免打擾客人，這跟對待其他旅客沒有不同，」