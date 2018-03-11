同志族群有錢有閒 旅遊業鎖定粉色商機

（中央社柏林10日綜合外電報導）隨著各國對於同志旅客接受度提高，如今同志族群已經是旅遊業者眼中「有錢又有時間」的貴賓，從蜜月行程到瑜伽課程，專為同志族群打造的行程也越來越多元化。
顧問機構「多元旅遊」（Diversity Tourism）代表布克斯（Thomas Boemkes）在全球規模最大的觀光博覽會柏林國際旅展表示，旅遊業者對於同志族群通常存在刻板印象，認為他們是一群尋歡作樂的度假客。
布克斯告訴法新社：「飯店業者還是會問我，如何友善同志族群，例如他們是否應該提供保險套。我告訴他們，你們要做的僅僅只是保持寬容和歡迎的態度，避免打擾客人，這跟對待其他旅客沒有不同，」
世界旅遊組織在2016年一篇報告中估計，男同性戀、女同性戀、雙性戀與跨性別的同志族群（LGBT）旅客占全球旅客約5%到10%。
報告指出，LGBT族群「出門旅遊的頻率更高，而且花錢模式高於平均水準」，讓世界許多國家展開雙臂歡迎他們，稱之為「粉色鈔票」（pink dollars）。
國際男女同性戀旅遊協會（IGLTA）會長譚澤拉（John Tanzella）表示：「同志旅客通常沒有小孩，更有錢也更有時間出來旅遊。」
最近幾年，世界許多城市已培養出「同志友善」的旅遊勝地名聲，柏林和巴塞隆納即其中兩例。
僅管已經有不少熱門景點，同志族群仍然期待擴大版圖。譚澤拉說，越來越多國家「更安全、更歡迎」同志族群，鼓勵勇敢的同志旅行者踏出舒適圈，探索未知美景。
無論是巴西的衝浪課程、特拉維夫的同志旅遊導覽、泰國的瑜伽靜修中心，旅遊業者費盡心力想要款待有錢有閒的同志旅客。目前為止，在全球多國紛紛立法讓同志婚合法化下，最受歡迎就屬婚禮與蜜月的套裝行程。
在柏林國際旅展，美國加州旅遊業代表就費盡心力吸引同志伴侶的青睞，盼除了能聽到禮堂的鐘聲，也能聽到收銀機的叮噹聲。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070311