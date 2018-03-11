美前官員：台灣在美國印太戰略扮演堅定角色

他在研討會中表示，對美國來說，台灣在美「印太戰略」中扮演堅實(solid)的角色，尤其是在面對北韓議題上面。葛瑞格森指出，台美日等國不能讓北韓核武議題轉移其對維持國際秩序及開放貿易的專注。

葛瑞格森(Wallace‘Chip’Gregson)在台北舉辦的「印太戰略下的台灣機會」研討會中，做出以上論述。葛瑞格森為美國海軍陸戰隊退役中將，他也曾擔任美國太平洋海軍陸戰隊與海軍陸戰隊部隊中央司令部司令，以及美駐日海軍陸戰隊司令。

(中央社記者葉允凱台北11日電) 美國國防部前亞太助理部長葛瑞格森今天表示，台灣在美「印太戰略」中扮演堅實的角色，可以與美日聯手一起共同處理北韓問題，保衛區域國家的民主價值與自由開放。

葛瑞格森說，台美日必須共同處理北韓問題，就如在冷戰時，台美日成立堅實強健的聯盟，共同有效嚇阻（共產勢力的擴散）。

除了葛瑞格森，多位美日退役將領與學者專家參與今日由台灣智庫主辦的研討會，就區域安全及台灣角色進行廣泛的交流對話。

日本安全戰略研究機構資深研究員，美國海軍陸戰隊上校退役的紐夏（Grant Newsham）則表示，美國總統川普不好預測的個性對台灣不見得是壞事，反而可能是個「機會之窗」。台灣更應該掌握此良機，發展出具體的合作關係。

近日「台灣旅行法」在美參眾兩院無異議通過。這項法案鼓勵台美所有層級官員互訪，去年12月美國總統川普也簽署了國防授權法，內容包括考慮美台軍艦互訪可行性的條款。這兩項法案視為台美關係是一大進展。

評論到這些進展，2049計劃研究所執行主任石明凱（Mark Stokes）指出，台美間仍許多可加強的空間。他表示，美國軍機不時的會飛來台灣，然而卻無法讓美軍艦靠台。他強調美國的「一中政策」與中方的「一中原則」不同，美方不需太過度自我設限。

此外由於雙方非官方關係的緣故，台美雙方許多動作無法實行，例如邀台灣參與軍事演習等。他建議也許可用更創新的方式來推進，例如讓美國國務卿擔任美國在台協會（AIT）的榮譽主席，國務卿便可以「非官方」身份訪問台灣。

日本航空自衛隊退役空將（相當於台灣空軍中將）小野田治在會中表示，台灣是區域中唯一能夠提供關於中國深切觀察與策略的國家，日本對台灣提供與分享相關想法抱持強烈期待。

日本海上自衛隊退役海將（相當於台灣海軍中將）金田秀昭表示，在非傳統的海事安全部分，日本的確有機會邀請台灣加入區域聯合安全網絡，但並非軍事，而是參與人道救援演習，這會是第一步，未來還可能擴大到軍事領域的可能性。（編輯：林沂鋒）1070311