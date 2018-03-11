台股風向球 美林論壇14日登場

（中央社記者吳家豪台北11日電）美股那斯達克指數上週五收盤創新高，14日登場的美林論壇邀請到台積電、鴻海等重量級企業出席，外資動態值得注意，料將成為台股風向球。

美國公布強勁就業報告，加上美國和北韓將舉行高峰會等利多激勵，美股上週五大漲，以科技股為主的那斯達克指數上漲132.866點，或1.79%，收在7560.813點，改寫歷史新高。

外資及陸資今年2月累計賣超台股逾新台幣993億元。3月以來累計賣超約285億元，僅3月6日買超約37億元，台股後市仍要看外資臉色。