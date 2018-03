台股風向球 美林論壇14日登場

美銀美林證券舉辦的年度投資論壇將於14日至16日登場,今年主題為「大數據與人工智慧所驅動的連結新浪潮」(The New Wave of Big Data and AI-enabledConnectivity),今年預計有154家亞太企業與會,台灣受邀企業包括台積電、鴻海、可成、和碩等大型科技股。

其中,力成、穩懋、聯發科、美律、致茂、英業達、旺宏、聯電將打頭陣,於14日出席論壇向投資人說明營運展望;台積電、鎧勝-KY將於15日參加論壇舉行法人說明會。

今年美林論壇聚焦電信、媒體、科技產業整合,主題演講的講者除了電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖之外,也請來中國大陸搜尋引擎龍頭百度的代表。(編輯:鄭雪文)1070311