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中央社

鄭文燦任港澳協會長 許做兩岸四地平台

中央社2018/03/11 15:04
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者翟思嘉台北11日電）中華港澳之友協會今天選出新任會長，由桃園市長鄭文燦出任。鄭文燦致詞時表示，期許港澳協會能繼續做兩岸四地溝通對話的平台，傳達更多台灣理性的聲音。

中華港澳之友協會民國81年由港澳之友委員會擴大改組成立，目前是台灣唯一涉及港澳交流事務的民間機構。今天舉行第7屆第一次會員大會選出理監事，隨後舉行理監事會議，選出第7屆會長。

鄭文燦在會員大會上致詞表示，兩岸關係關鍵又微妙，攸關台灣生存發展，港澳協會身負重要任務，接任後願意在兩岸四地交流、年輕人參與兩岸事務對話等方面盡一份心力，希望台灣與港、澳、大陸民間往來密切，感情更融洽。

鄭文燦說，台灣內部各黨派對兩岸關係雖有不同見解，但都希望台灣民主價值不能流失，兩岸和平發展架構不能改變。當前兩岸經貿交流密切，不可能走回對抗路線或一再惡言相向。

他說，近來兩岸民間出現一些激化對立的聲音，並非好事。港澳協會提供不同方式，做溝通對話與支援的平台，表達台灣友善理性的聲音，能讓兩岸四地交流對話做得更好。

第6屆會長、淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳今天與鄭文燦交接。張五岳在會員大會致詞時也表示，中華港澳之友協會是台灣與港澳交流的重要平台，多年來無論台灣多次政黨輪替，協會始終維持民間、中立的立場，也希望未來促進更多台港澳交流。（編輯：馮昭）1070311

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