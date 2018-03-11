教頭罵醒球員 滬江逆轉勝永仁奪季軍

吳志偉從8強賽開打前1週開始，試著和球員軟性溝通，盡量不罵人，他坦言：「當時我用高壓方式執教，引起球員反彈，所以反省後我也試著調整自己，改變執教風格。」

106學年度HBL高中籃球聯賽今在台北小巨蛋進行季軍戰與冠軍戰，昨在4強落敗的滬江，今和上季亞軍永仁爭季軍，首節滬江以9比16落後，吳志偉在第2節開打前動怒開罵，他說：「我很久沒有生氣，球員應該被嚇到了。」

滬江王牌前鋒蘇嘉嫻今拿下本季次高的29分，談到教頭開罵，她坦言：「我們的確該罵。」高三中鋒許玟瑄則透露，教練動怒時她的確嚇了一跳，她承認：「教練真的把我們罵醒了，雖然他只是說話大聲了點。」

滬江最後逆轉勝永仁，連3季在HBL拿下季軍，蘇嘉嫻坦言，4強賽輸給普門高中後，高三的主力幾乎都哭慘了，不過她們哭完後也彼此鼓勵，「成績就算不如預期，但整個賽季還是要有好的結果。」

吳志偉則無奈地表示，過去2年每次踏進小巨蛋的第1場比賽總是翻船，第2場（季軍戰）才贏，檢討了2年，還是無法改變這樣的結果，不過他灑脫地說：「我鼓勵球員，這只是你們人生的一部分，人生的過程面對挫敗不是壞事，我們都要繼續努力、繼續學習。」（編輯：張銘坤）1070311