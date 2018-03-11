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中央社

陸質檢總局：推動中國標準走出去

中央社2018/03/11 15:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北11日電）中國國家質量監督檢驗檢疫總局局長支樹平今天表示，將推動中國標準「走出去」，加大與主要貿易國標準互認的力度。

中新社報導，支樹平在專訪時表示，截至2017年底，中國國家標準數量為3萬5081項，中國國家標準、行業標準和地方標準總計約13萬項。而國際標準化組織（ISO）發布的國際標準為2萬多項，國際電工委員會（IEC）發布的國際標準不足7000項。

支樹平說，中國標準與國際標準相比有三種情況：一是跟跑，但這種情況是少數。二是並跑，中國標準與國際標準水準基本一致，這種情況居多。三是領跑，中國標準領先國際標準，這種情況在逐步增加。

他說，在煙花爆竹、絲綢、中醫藥、家用電器等傳統優勢領域，以及高鐵、民用核電、網路通信、特高壓交流輸電等高科技領域，中國處於世界領先地位。

支樹平表示，中國質檢部門下一步將加大國際標準向中國標準的轉化力度、加大中國標準向國際標準的轉化力度、加大與主要貿易國標準互認的力度，推動中國標準「走出去」。

他說，預計到2020年，中國重點裝備製造業領域國際標準轉化率達到90%以上，主要消費品與國際標準一致性程度達到95%以上。（編輯：翟思嘉/馮昭）1070311

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