圖輯／日本搞笑藝人 Cookie 酷奇來台開展

▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）
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▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）
▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）
▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）
▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）
▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）
▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）
▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）
▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）
▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）
▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）
▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）