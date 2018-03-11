圖輯／日本搞笑藝人 Cookie 酷奇來台開展

來自日本搞笑藝人 Cookie 酷奇今（11）日現身在以自己為主題的「超酷奇新樂園」展覽場區，這次展覽是酷奇首次海外展覽，並以各種形式展出他獨特世界觀所創作出來的眾多作品。展覽也特別設計一個台北限定版本的面具要送給來參觀的粉絲。