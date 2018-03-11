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娛樂

圖輯／日本搞笑藝人 Cookie 酷奇來台開展

圖輯／記者林柏年2018/03/11 15:58

  • ▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「​​​​​​​超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

  • ▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「​​​​​​​超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

  • ▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「​​​​​​​超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

  • ▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「​​​​​​​超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

  • ▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「​​​​​​​超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

  • ▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「​​​​​​​超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

  • ▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「​​​​​​​超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

  • ▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「​​​​​​​超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

  • ▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「​​​​​​​超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

  • ▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「​​​​​​​超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

  • ▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「​​​​​​​超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

  • ▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「​​​​​​​超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

  • ▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「​​​​​​​超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

來自日本搞笑藝人 Cookie 酷奇今（11）日現身在以自己為主題的「超酷奇新樂園」展覽場區這次展覽是酷奇首次海外展覽，並以各種形式展出他獨特世界觀所創作出來的眾多作品。展覽也特別設計一個台北限定版本的面具要送給來參觀的粉絲。

關鍵字cookie酷奇超酷奇新樂園
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