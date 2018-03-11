核二廠2號機再轉 環團要求廢核四

吳文樟表示，政府雖然已經確立2025非核家園目標，但核二廠2號機組卻又要再轉，不免讓人擔心核四是否也要商轉了，呼籲政府不應受擁核者煽動，應該立即停建、拆除核四。

（中央社記者吳欣紜台北11日電）廢核大遊行提出核電廢止與除役訴求，鹽寮反核自救會會長吳文樟說，核二廠2號機擬重啟，讓人擔憂核四是否也要商轉，籲政府不應受擁核者煽動、應立即停建或拆除核四廠。

吳文樟指出，「核四是一件拼裝不起來的拼裝車，根本沒辦法商轉」由於核四停建衍生費用高達新台幣2800多億元，政府不曉得該算在台電還是民眾身上，才一直不願宣布停建。

吳文樟說，核四應立即停建，並改用太陽能、風力或是其他發電形式，政府也應舉辦說明會讓全民了解、參與。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，當初核一、核二會暫停運轉，並非因環團反對，而是電廠自己機件故障所致，包括核一廠燃料組件把手鬆脫，核二廠變電箱爆炸，這都是老舊電廠的問題。

崔愫欣指出，政府必須正面面對，現有這些老舊核電廠是否能用完剩下的運轉期限，若不行的話，老舊電廠是否有提前除役的可能，政府都應該說清楚講明白。（編輯：黃于）1070311