NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈羅培儀狂射37分　普門完成衛冕六堆園區農事學堂　親子體驗插秧趣跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

核二廠2號機再轉 環團要求廢核四

中央社2018/03/11 15:31
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者吳欣紜台北11日電）廢核大遊行提出核電廢止與除役訴求，鹽寮反核自救會會長吳文樟說，核二廠2號機擬重啟，讓人擔憂核四是否也要商轉，籲政府不應受擁核者煽動、應立即停建或拆除核四廠。

一年一度廢核大遊行今天登場，今年遊行主軸為「面對核電代價、翻轉能源未來」，環保團體也提出核一、核二提前除役，儘速廢止核四，提出轉賣拆除評估方案，廠區後續規劃應擬定民眾參與機制，交由當地居民討論決定等訴求。

吳文樟表示，政府雖然已經確立2025非核家園目標，但核二廠2號機組卻又要再轉，不免讓人擔心核四是否也要商轉了，呼籲政府不應受擁核者煽動，應該立即停建、拆除核四。

吳文樟指出，「核四是一件拼裝不起來的拼裝車，根本沒辦法商轉」由於核四停建衍生費用高達新台幣2800多億元，政府不曉得該算在台電還是民眾身上，才一直不願宣布停建。

吳文樟說，核四應立即停建，並改用太陽能、風力或是其他發電形式，政府也應舉辦說明會讓全民了解、參與。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，當初核一、核二會暫停運轉，並非因環團反對，而是電廠自己機件故障所致，包括核一廠燃料組件把手鬆脫，核二廠變電箱爆炸，這都是老舊電廠的問題。

崔愫欣指出，政府必須正面面對，現有這些老舊核電廠是否能用完剩下的運轉期限，若不行的話，老舊電廠是否有提前除役的可能，政府都應該說清楚講明白。（編輯：黃于）1070311

311七週年 日台交流協會...NBA雷霆衛少大三元 馬刺...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan