專訪／用料理傳遞愛　亞歷媽《戀家味的常備菜餚》

亞歷媽回台的短短兩個禮拜，有大半時間都在為新書宣傳，一踏進咖啡廳，只見她剛結束上個訪談，低頭在幫亞歷畫畫，但仍不疾不徐地送上笑容，頗有法國的優雅與從容。在短暫休息的10分鐘內，亞歷媽仍在處理其他工作瑣事，亞歷與阿弟（肥安）則輪流跑到她身邊，不停問著：「等一下可以去夜市嗎？」、「我想玩手機。」面對重複問題，亞歷媽耐著性子，不厭其煩地一再回應相同問題，讓人見識到好的教育，不需要軍事化的嚴格、只需要滿滿的耐心與愛。

現年32歲王君萍（亞歷媽）2010年嫁給法籍老公，目前育有超萌混血兒子「亞歷山大」以及「肥安」，因爲其獨樹一格的教育態度，在網路上擁有百萬人氣，一舉一動都備受關注。亞歷媽透露在台灣生活時，鮮少進廚房下廚，但嫁到法國，可不只是外界所看到的光鮮亮麗，她一邊學習法文、一邊精進廚藝，將思念故鄉的種種情緒，融合到菜餚中，如今更出版《戀家味的常備菜餚》，精選她記憶中最美味的40道料理，讓每個人都能輕鬆優雅的做出家常料理。



▲阿弟（左）、亞歷（右）貼心陪著亞歷媽一起工作。（圖／記者林柏年攝，2018.03.11）

亞歷媽透露，過去在台灣生活時，因為吃飯太過便利，加上工作忙碌，無暇下廚，但嫁到法國後，因為沒有這麼多鄰近的餐廳、便利商店，於是她上網查食譜、做筆記，在累積了滿是油漬的食譜筆記本後，早已牢牢記住那些訣竅。問及難道沒有失敗過？亞歷媽笑說：「還真的沒有耶，通常一次就會成功。」她更強調，《戀家味的常備菜餚》裡頭所教的料理，絕對輕易就能上手。

關於這40道料理的背後故事，哪個最讓她印象深刻？獨立成熟的亞歷媽，也難得流露出思念母親的表情，她表示：「生完阿弟的時候，我媽媽到法國幫我做月子，就煮了山藥排骨湯，每次一喝我都能感受到媽媽的愛。」用食物聯繫家庭感情，或許是從上一代傳承給亞歷媽，她也把這些愛放進料理中，讓兩個兒子都承襲她這種體貼性格。



▲亞歷媽相當疼愛阿弟（中）、亞歷。（圖／記者林柏年攝，2018.03.11）

亞歷媽做料理有一個原則，就是希望能讓人吃得開心，所以她在處理三杯雞的料理時，就會選用去骨雞肉，不必吃得面目猙獰，甚至在處理蝦子時，也會刻意將殼先剝好，這不經意的貼心也感染了亞歷、阿弟，她透露亞歷會主動幫忙擺盤，也會主動做家事，阿弟則是會主動說要幫她按摩。



▲亞歷媽、阿弟（中）、亞歷在網路上擁有高人氣。（圖／記者林柏年攝，2018.03.11）

亞歷媽說著兩個兒子的體貼，其實並非紙上談兵，在錄製影片前，訪問團隊與亞歷媽進行溝通時，亞歷悄悄跑到她旁邊，小聲地說：「媽媽妳在拍什麼，我可以幫忙妳一起。」讓人暗自驚呼，亞歷不只外表可愛帥氣，內心也是暖男一枚。然而亞歷媽對於小孩的教育，也頗有個人見解，她從不用娃娃音哄小孩，認為好好說、孩子就能懂，也透露亞歷與阿弟都知道自己在網路上擁有高人氣，但亞歷媽堅持讓他們保有純真童年，不讓他們上節目曝光。

亞歷山大一開始以超萌臉蛋，擄獲不少粉絲芳心，亞歷媽透露，的確接到許多親子節目邀約，甚至有大陸資方願意幫亞歷開一個節目，但全被亞歷媽一一拒絕，她認為小孩的純真是最獨一無二的，就連有粉絲想與兩位萌娃拍照，亞歷媽都會請求粉絲們自己詢問亞歷，如果他不願意，誰也不能強迫他，即便亞歷媽會因此得罪粉絲，但她認為「尊重」對於小孩是不可缺少的。



▲阿弟（中）、亞歷（右）貼心陪著亞歷媽一起工作。（圖／記者林柏年攝，2018.03.11）

在出版了亞歷、阿弟的生活紀錄，以及第二本書籍《戀家味的常備菜餚》，問及亞歷媽未來的出書計畫？她表示，其實很想寫一些女性觀點的書籍，但觀點或許不能符合每個人內心的主觀意識，所以仍在思考階段，但她笑說，其實也想在香港、馬來西亞舉辦簽書會，與粉絲進行近距離接觸。

訪談進行到尾聲時，在經歷了3個訪談時間的阿弟似乎有些坐不住，頻頻喊話想吃飯，亞歷與亞歷爸默默討論要去哪個夜市，亞歷媽也客氣詢問，訪談內容夠充足嗎？頓時讓人了解，亞歷一家能擁有超人氣，不光是兩個孩子的可愛臉蛋，而是一家人都能保有對彼此的真摯體貼。結束訪談時，亞歷媽一家立即客氣地向採訪團隊致謝，旋風離開現場、前往夜市，然而亞歷一家可愛又溫暖的話語，仍舊在空氣中盪漾盤旋，讓人感受到滿滿幸福。



▲阿弟（中）、亞歷（右）貼心陪著亞歷媽一起工作。（圖／記者林柏年攝，2018.03.11）