菲律賓南部連日戰鬥 軍方擊斃44名叛軍

雙方戰鬥始於8日清晨6時，政府軍在郊區巡邏時，遭遇約50名BIFF成員，雙方爆發激戰，截至當天中午，軍方聲稱有12名叛軍被擊斃。叛軍撤退後，政府軍繼續追擊。

他說，44具遺體當中，有34具已由家屬領回。

菲律賓陸軍第6步兵師軍民作業旅旅長貝沙納（Gerry Besana）今天向dzBB廣播電台說，政府軍在馬吉丹奧省（Maguindanao）拿督沙烏地安帕端鎮（DatuSaudi Ampatuan）擊斃44名「莫洛國伊斯蘭自由鬥士」（BIFF）成員、擊傷26人。

（中央社記者林行健馬尼拉11日專電）菲律賓軍方今天表示，政府軍在南部民答那峨島小鎮與伊斯蘭分離組織連日戰鬥，至少擊斃叛亂分子44人。

貝沙納說，政府軍的軍事行動將持續到叛軍被驅離這座小鎮為止。

根據廣播節目，截稿時戰鬥還在進行。

馬吉丹奧省位於民答那峨島中南部，拿督沙烏地安帕端鎮約在馬尼拉以南約1300公里處，向來是穆斯林叛亂分子活躍的地區。

莫洛國伊斯蘭自由鬥士原為穆斯林分離組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（MILF）的一個派系，指揮官卡托（Ameril Umbra Kato）因與MILF意見不和而於2008年自立門戶，盤踞於馬吉丹奧省一帶。

卡托於2015年病死，莫洛國伊斯蘭自由鬥士稍早據信有300名成員。（編輯：郭中翰）1070311