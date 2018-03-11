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政治

徵召蔣萬安戰北市？吳敦義：我不能把手伸進去

記者林仕祥／台北報導2018/03/11 15:59
▲外傳國民黨將徵召立委蔣萬安選北市，國民黨主席吳敦義說，他不曉得，「我不能把手伸進去」。（圖／NOWnews資料照）
▲外傳國民黨將徵召立委蔣萬安選北市，國民黨主席吳敦義說，他不曉得，「我不能把手伸進去」。（圖／NOWnews資料照）

2018年地方選舉，國民黨內眾多選將表態參選台北市長，但外界認為藍營中最強力的人選，是先前宣布不參選的立委蔣萬安，近日更有名嘴爆料，黨中央打算徵召蔣萬安，力求讓台北重回「青天白日」之下。對此，國民黨主席吳敦義今（11）日表示，他不曉得這件事，強調「我不能把手伸進去」。

目前國民黨內表態參選台北市長的人，包括前國民黨立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、前大陸委員會副主任委員張顯耀、前國民黨立委孫大千，以及台北市議員鍾小平。但民調顯示，這些人中即使是民調最高的丁守中，仍難敵現任的台北市長柯文哲，名嘴胡忠信日前更爆料，黨中央將徵召在「勞基法」修法中一「站」成名的蔣萬安，提高國民黨的勝算。

吳敦義出席活動被問到此事時表示，「我不曉得，這是國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹第一線的工作，我不能伸手進去，每個人有他的意願與考量。」

此外，針對吳敦義將赴陸參加兩岸論壇一事，國民黨大陸事務部主任周繼祥表示，兩岸論壇朝吳敦義帶隊參加規畫，沒有其他備案。至於時間是否為4月下旬在北京舉辦？周繼祥說，「容我賣個關子」，不過，大陸領導人習近平將參加博鰲論壇、5月美國總統川普將與北韓領導人金正恩會面，時間應該可以推算出來。

周繼祥強調，兩岸論壇的舉辦，雙方有共識要共同發布，不能片面發布；很快就會宣布，不可能拖，不過，還需要一點時間。據了解，這次的兩岸論壇，雙方將討論大陸台商得到公平投資保障與待遇、陸生來台維持一定量與質，以及陸客人數維持穩定等3大議題。
 

關鍵字吳敦義蔣萬安台北市長兩岸論壇
環資部取代內政部　成政院第一大部修憲案通過　習近平取消任期限制

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