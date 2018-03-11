徵召蔣萬安戰北市？吳敦義：我不能把手伸進去

2018年地方選舉，國民黨內眾多選將表態參選台北市長，但外界認為藍營中最強力的人選，是先前宣布不參選的立委蔣萬安，近日更有名嘴爆料，黨中央打算徵召蔣萬安，力求讓台北重回「青天白日」之下。對此，國民黨主席吳敦義今（11）日表示，他不曉得這件事，強調「我不能把手伸進去」。

目前國民黨內表態參選台北市長的人，包括前國民黨立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、前大陸委員會副主任委員張顯耀、前國民黨立委孫大千，以及台北市議員鍾小平。但民調顯示，這些人中即使是民調最高的丁守中，仍難敵現任的台北市長柯文哲，名嘴胡忠信日前更爆料，黨中央將徵召在「勞基法」修法中一「站」成名的蔣萬安，提高國民黨的勝算。