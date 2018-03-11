中東瘋電競 竟因娛樂有限

（中央社記者吳家豪台北11日電）中東地區去年電競電腦銷量年增率高於電競賽事蓬勃發展的亞太地區，業界人士分析，中東受社會、政治及氣候等因素影響，娛樂活動有限，因此當地民眾流行在家打電競。
電腦品牌廠宏碁中東及非洲區總經理柯林斯（PaulCollins）受訪指出，根據市調機構統計，中東地區的電競電腦銷量急速成長，2017年的年增率高達27%，遠優於亞太地區年增14%、西歐地區年增5%。
柯林斯透露，電競產品在中東大受歡迎，主要受到社會及政治因素影響；例如沙烏地阿拉伯厲行極端保守主義，過去35年都沒有電影院，直到去年底才宣布解禁，甚至沙國政府以保護公共利益為由，禁止民眾使用網路通訊服務。
他進一步解釋，在一些嚴守教條的伊斯蘭國家例如沙烏地阿拉伯、科威特等，都實施禁酒令，加上阿拉伯國家位處沙漠，一年之中有4到5個月時間的室外溫度高達攝氏40度到50度，不適合從事室外活動，娛樂選擇相對有限。
柯林斯說，在石油大國沙烏地阿拉伯，較富有的國民幾乎不用工作、在家時間長，因此「宅」在家打電競成了最流行的娛樂活動之一，許多消費者對於最新的電競電腦和顯示卡趨之若鶩，也不乏購入電競椅和頭戴式顯示器的買主，但主要都是休閒電競（casual gaming）玩家。
他特別強調，宏碁曾在2016年推出售價約1萬美元（約新台幣30萬元）、全球限量300台的曲面螢幕電競筆電Predator 21X，在杜拜開賣首日就賣出10台，顯示中東地區消費者的購買力驚人。（編輯：林沂鋒）1070311