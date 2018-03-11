中東瘋電競 竟因娛樂有限

柯林斯透露，電競產品在中東大受歡迎，主要受到社會及政治因素影響；例如沙烏地阿拉伯厲行極端保守主義，過去35年都沒有電影院，直到去年底才宣布解禁，甚至沙國政府以保護公共利益為由，禁止民眾使用網路通訊服務。

他進一步解釋，在一些嚴守教條的伊斯蘭國家例如沙烏地阿拉伯、科威特等，都實施禁酒令，加上阿拉伯國家位處沙漠，一年之中有4到5個月時間的室外溫度高達攝氏40度到50度，不適合從事室外活動，娛樂選擇相對有限。

柯林斯說，在石油大國沙烏地阿拉伯，較富有的國民幾乎不用工作、在家時間長，因此「宅」在家打電競成了最流行的娛樂活動之一，許多消費者對於最新的電競電腦和顯示卡趨之若鶩，也不乏購入電競椅和頭戴式顯示器的買主，但主要都是休閒電競（casual gaming）玩家。

他特別強調，宏碁曾在2016年推出售價約1萬美元（約新台幣30萬元）、全球限量300台的曲面螢幕電競筆電Predator 21X，在杜拜開賣首日就賣出10台，顯示中東地區消費者的購買力驚人。（編輯：林沂鋒）1070311