酒駕斷源大執法　中市警畫夜不分布下天羅地網

台中10日發生富二代酒駕撞死太陽餅店老闆娘案，臺中市政府警察局第一分局隨即連續3日於轄內易肇事時段、路段，及易飲酒集中區域，針對可疑車輛或行車不穩的車輛實施機動巡邏及定點攔檢取締，出勤不到半小時隨即攔到2名騎機車的酒駕民眾，凌晨另於中港路民權路口發生轎車追撞計程車事件，民權所員警對駕駛人酒測，酒測值1.0mg/l！
為降低民眾酒駕肇事所帶來的遺憾，中市第一分局警方展開「斷源專案」，針對飲酒處所除持續加強取締並宣導「酒後不開車」外，呼籲店家及業者協助客人叫計程車、代駕服務，並於客人離場前加強提醒切勿酒駕，防酒駕從源頭做起。
警方表示，連續3天大執法後仍不會鬆懈，將持續為期3個月加強取締酒駕專案性勤務，每個月除執行8次專案取締勤務，並將機動調整勤務，不分平日、假日，依各區商家及消費形態規畫白天、傍晚、深夜、凌晨各時段之稽查勤務，藉由高強度、高密度取締，布下天羅地網展現執法決心、以降低酒駕憾事。
第一分局強調，依據道路交通安全管理處罰條例第35條規定，駕駛人吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克者，處1萬5000元至9萬元罰鍰；依刑法第185條之3規定，酒測值達0.25毫克即觸犯公共危險罪移送法辦，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金；因酒後駕車致人於死，處3年以上、10年以下有期徒刑；致人重傷及肇事逃逸者，處1年以上、7年以下有期徒刑。另駕駛人拒絕酒測、5年內累犯者及行經設有告示酒駕路檢點，不停車接受稽查者，處罰9萬元。此外，如有酒駕致人傷亡案件，警方除於第一時間全面清查相關路口監視器及行車紀錄影像，依公共危險罪移送外，情節嚴重者，亦可能另涉刑法殺人罪責。
※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※