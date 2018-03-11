酒駕斷源大執法　中市警畫夜不分布下天羅地網

台中10日發生富二代酒駕撞死太陽餅店老闆娘案，臺中市政府警察局第一分局隨即連續3日於轄內易肇事時段、路段，及易飲酒集中區域，針對可疑車輛或行車不穩的車輛實施機動巡邏及定點攔檢取締，出勤不到半小時隨即攔到2名騎機車的酒駕民眾，凌晨另於中港路民權路口發生轎車追撞計程車事件，民權所員警對駕駛人酒測，酒測值1.0mg/l！

為降低民眾酒駕肇事所帶來的遺憾，中市第一分局警方展開「斷源專案」，針對飲酒處所除持續加強取締並宣導「酒後不開車」外，呼籲店家及業者協助客人叫計程車、代駕服務，並於客人離場前加強提醒切勿酒駕，防酒駕從源頭做起。