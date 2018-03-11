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中央社

日本311大地震7週年 各地默禱追悼

中央社2018/03/11 15:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京11日專電）日本311大地震今天屆滿7年，包括日本政府及各地民眾，都選擇7年前地震發生的下午2時46分，舉行默禱與追悼儀式。

日本放送協會（NHK）與日本經濟新聞報導，政府主辦的311大地震追悼式下午在東京國立劇場舉行，皇室秋篠宮文仁親王夫婦、首相安倍晉三及遺族代表等出席。由於7年前地震發生在下午2時46分，所有出席者今天下午2時46分齊為犧牲者默哀追悼。

安倍晉三致詞時說，7年過去了，雖然災後重建工作每一步都確實地向前邁進，但未來仍將繼續貼近災區民眾安置狀況，全力支援，做好讓民眾重回核災區的生活環境整備、穩定生計的支援等，加速重建工作。

文仁親王說，始終掛念那些即使揹負困難，也持續為重建而努力的民眾，衷心祈求他們能早日回到過去安樂的生活，並追悼已逝的亡靈。

除了政府的追悼式，許多受災地也在同一時間舉行慰靈儀式。

福島縣富岡町去年部分區域解除避難指示，今天是311大地震後第一次在町內舉行慰靈儀式，約有100名遺族在現場默禱。

7年前由於海嘯造成77人喪生的福島縣南相馬市萱濱地區，當年住民下午齊聚，朝海的方向默禱。

同樣受到海嘯侵襲，當年在宮城縣南三陸町防災對策廳舍內，共有町職員在內的43人不幸罹難，下午許多民眾聚集在獻花台附近，當2時46分鈴聲響起時，朝著廳舍雙手合十追悼。

另外，以宮城縣仙台市為主場的日本職棒樂天隊球員，下午在對中日隊開幕戰的岡山縣倉敷市，為當年罹難者默禱。比賽的倉敷市球場，也降半旗哀悼。（編輯：郭中翰）1070311

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