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中央社

孩子一上學成木頭人 選擇性緘默症警訊

中央社2018/03/11 16:05
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北11日電）在家裡活蹦亂跳的孩子，一到了學校卻變成木頭人，不和任何人打招呼、講話、面無表情，而且狀態持續1個月，就應當心是焦慮症之一的「選擇性緘默症」。

根據台灣選擇性緘默症協會統計，全台平均每140名孩童就有一人深受選擇性緘默症之苦，但在台灣的資源卻非常少。台灣選擇性緘默症協會今天舉辦講座，邀請英國心理學專家露絲（Ruth Perednik）教老師們如何面對選擇性緘默症的孩子。

與會的衛生福利部心理及口腔健康司司長諶立中表示，根據統計，選擇性緘默症發生率為千分之6至8，是焦慮症的一種，這類的孩子會在特定情境下出現焦慮症狀，完全不敢講話，甚至連老師叫他，他也不敢出聲答應，看起來內向、怕生，也比較容易被霸凌。

諶立中說，選擇性緘默症發生率並不算低，但對於這類孩子，外界常常會貼標籤，認為一定是爸媽沒教好，許多父母也認為孩子只是不愛講話、問題不大，更不願帶孩子到精神科求診，也因此他當了30年精神科醫師，卻連一個選擇性緘默症患者都沒遇過。

雲林縣土庫國中特教老師林姿杏受訪時表示，近3年她在特教班遇到的選擇性緘默症孩子就多達6人，大多是伴隨學習障礙才能幸運確診，但若是成績表現好的選擇性緘默症孩子，就更難被發現。

林姿杏說，一般的學生到了教室大多都會自動拿出筆和課本，但嚴重的選擇性緘默症孩子，整個人就像是個木頭人，直挺挺地坐在位置上，一動也不動，老師必須隨時下指令，要求「拿出課本」、「拿出鉛筆」，孩子聽到指令才會有所動作。

對於這類孩子，同學們往往會覺得他很怪，坐在位子上不動、不講話也沒有表情，有些老師也會認為是故意搗蛋、故意不合作，卻不知是疾病所致，只要能營造讓孩子安心的場域，例如到家裡或是熟悉的環境時，他們才能正常講話、生活。

英國心理學專家露絲表示，她的兒子4歲時因不發一語被誤診和不好的對待，她也因此投入選擇性緘默領域。

露絲說，選擇性緘默症多發生在2至6歲孩子身上，其中女孩略多於男孩，當這類孩子被要求說話時，他會感到焦慮，一旦他開始嘗試著不要說話，就會明顯感覺到焦慮紓緩，也因此更不願意說話，陷入惡性循環。

選擇性緘默症症狀從輕到重可分為4大類，最輕微的是可以在選擇性情境中說話，或是可以耳語或發出聲響；再嚴重一點已無法以口語溝通，但仍可以肢體語言表達想法；最嚴重的狀況是無法溝通，身體凍住、沒有表情，整個人就像戴了面具一樣。

露絲坦言，選擇性緘默症的孩子其實飽受痛苦，他們在家中和在學校判若兩人、在受影響的環境下無法展現真實自我，而且永遠處於警戒狀態，呼籲超過1個月就應提高警覺。（編輯：方沛清）1070311

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