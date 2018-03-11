修建築法強制危樓重建 政院12日與綠委溝通

（中央社記者顧荃台北11日電）花蓮地震造成雲門翠堤大樓嚴重災情，行政院12日將召開行政立法協調會報，與民進黨立委討論建築法修法，未來政府將可強制要求危險建物補強或重建。

花蓮地震引起外界關切老舊建築安全問題，行政院長賴清德日前宣布將擴大老舊建物快篩範圍，有安全疑慮者將強制進行耐震評估；但由於目前法律僅授權政府強制私有建物進行快篩跟耐震評估，無法強制要求有問題的建物重建或補強，因此內政部提出建築法修正草案，行政院已列為本會期優先法案。

知情人士告訴中央社記者，建築法第77之一條原本規定政府可要求防火避難或消防設施不符規定的建築物改善，修法後將新增規定，政府也可強制要求結構出問題的危險建物補強或重建。