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太極門台中道館新春茶敘　林佳龍搖元宵祈福

記者黃玿琮／台中報導2018/03/11 16:45
▲林佳龍市長搖元宵，希望市政圓滿，市民安康。（圖／太極門氣功養生學會提供2018.3.11）
▲林佳龍市長搖元宵，希望市政圓滿，市民安康。（圖／太極門氣功養生學會提供2018.3.11）

太極門氣功養生學會11日下午在台中道館舉行茶敘，市長林佳龍、13位市議員或代表及26位里長齊聚一堂，祈福在新的一年風調雨順、國泰民安；林佳龍體驗搖元宵，感受傳統節慶的氛圍，並期許市政圓滿。

茶敘中，由太極門弟子代表宣讀太極門掌門人洪道子博士的致詞，除了祝福世人在新的一年平安之外，更點出「好的開始是成功的全部」，一生之計在於當下；每個當下的善念，都是轉變自身命運的契機。會場特別準備了傳統元宵，讓來賓體會搖元宵，感受傳統節慶的氛圍，林佳龍與各級民代、里長們都體驗這充滿節慶風味的傳統技能外，也祈福社會圓融，事事圓滿。

林佳龍說，他與太極門的淵緣很深，很早就知道太極門不但保存傳統文化的精髓，更是強健市民體魄的重要團體，歷年來參加了許多太極門的活動，每次都感受到太極強大的正面能量。太極門也將歷年來市長與太極門互動過程剪輯成影片，讓林佳龍看了好感動。林佳龍表示，走過十年看到太極門的師兄姊一起走出來帶動氣氛，太極門重視精氣神、身心靈的發展，並且身體力行；過程非常有意義，誠如掌門人洪道子博士所說「好的開始是成功的全部」。社會正向的力量由自己發起，從自己發光照亮別人，社會就會充滿溫暖。

林佳龍並表示，會撥出時間參與，也會全力支持法稅改革運動。太極門過去受到的不公為社會發聲，並化小愛為大愛。用正向的方式讓社會充滿愛，好還要更好。他也藉這個機會為即將到來的花博與即將開通的捷運祈福，希望花博能夠很圓滿成功市民都來參加，要將台中的美介紹給全世界都知道；捷運也要試運轉了，希望進入捷運的時代，讓台中的交通更方便，市民的生活更美好。

▲與會貴賓們高舉光明神劍，誓除世間不公不義，共創美好未來。（圖／太極門氣功養生學會提供2018.3.11）

北屯區平興里李文基里長也有所感的說，太極門推廣說好話做好事對社會是很好的，不正當的稅制稅法政府要改善，太極門讓我們感受到社會的祥和之氣。南區工學里羅廷暐里長，則表示，太極門帶給里民陰陽平衡，了解稅務改革的重要性，正常繳的錢一毛不能少， 不該繳的錢一毛不能繳，時代改變進而引發探討，每條道路都很艱辛 不要放棄 大家一起支持。

太極門每年在春節過後舉辦新春茶敘，就是希望各行各業的領導人能發揮影響力，放大每一個人心中的善念，匯聚成一股善的力量，引導世人往良善的方向走；主辦單位邀請與會貴賓們高舉光明神劍，誓除世間不公不義，共創美好未來。

太極門弟子蔡孜才表示，太極門新春茶敘是傳統文化保存的重要場域，在濃濃的傳統年味之餘，還有充滿正義之氣的能量，期盼帶給世人愛、希望與美好未來。也邀請世人用心感受當下的每一個善念，讓這個善念可發芽茁壯。

關鍵字太極門台中道館新春茶敘
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