NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈羅培儀狂射37分　普門完成衛冕六堆園區農事學堂　親子體驗插秧趣跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

受限偵查不公開 立院獵雷艦報告難釐事實

中央社2018/03/11 16:19
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者王承中台北11日電）立法院外交及國防委員會獵雷艦調閱專案小組調閱報告書指出，因行政機關以偵查不公開為由，未能提供要求的文件，致調閱小組難以釐清事實，無法實質論述。

立法院外交及國防委員會日前成立「獵雷艦調閱專案小組」，小組調閱文件期限在去年12月29日到期後，根據立法院職權行使法第51條規定，於文件調閱處理終結後20日內，分向院會或委員會提出調閱報告書及處理意見，作為處理該特定議案的依據。

「獵雷艦調閱專案小組調閱報告書」在近日出爐，共107頁。報告指出，小組曾向相關行政機關要求提供獵雷艦案相關廠商清單，以及慶富公司的國外匯款資料等文件。

但報告指出，有關文件調閱，因行政機關以「偵查不公開」及相關文件已交由司法單位為由，未能提供小組要求的文件，如慶富公司的國外匯款資料，因當時高雄地方法院檢察署正在偵查中，法務部難以提供。導致立院調閱小組難以釐清事實，無法就本案實質面論述。

報告指出，在民主先進國家，國會調查權是一種輔助國會行使職權的重要工具權。國會調查權的行使，主要是在調閱權、聽證權與強制證言權的運用，目的在獲取所需的資訊，協助國會行使憲法職權。

報告指出，立法院完整的國會調查權須有法律作為規範，立法院各黨團及立委已經提出有關行使國會調查權規範的「立法院職權行使法部分條文修正草案」，但尚未完成立法，有待未來持續推動。

民進黨籍立委劉世芳在報告中指出，多次的專案小組意見都提到，只要檢調同意，國防部可以影印相關資訊給立法院調閱。但本次調閱幾乎都無法完成重要文件或關鍵文件的調閱，立法院職權行使被嚴重剝奪權利。（編輯：李淑華）1070311

修建築法強制危樓重建 政...陳又瑋轟28分 南山勝東山...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan