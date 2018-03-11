受限偵查不公開 立院獵雷艦報告難釐事實

（中央社記者王承中台北11日電）立法院外交及國防委員會獵雷艦調閱專案小組調閱報告書指出，因行政機關以偵查不公開為由，未能提供要求的文件，致調閱小組難以釐清事實，無法實質論述。

立法院外交及國防委員會日前成立「獵雷艦調閱專案小組」，小組調閱文件期限在去年12月29日到期後，根據立法院職權行使法第51條規定，於文件調閱處理終結後20日內，分向院會或委員會提出調閱報告書及處理意見，作為處理該特定議案的依據。

「獵雷艦調閱專案小組調閱報告書」在近日出爐，共107頁。報告指出，小組曾向相關行政機關要求提供獵雷艦案相關廠商清單，以及慶富公司的國外匯款資料等文件。