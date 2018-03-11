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混血嫩模「自拍鹹溼片」瘋傳　揉胸、自摸私密處全都錄

國際中心／綜合報導2018/03/11 16:26
▲混血小模「自拍鹹溼片」瘋傳，揉胸、自摸私密處全都錄。（圖／翻攝自 Plastichub ）
▲混血小模「自拍鹹溼片」瘋傳，揉胸、自摸私密處全都錄。（圖／翻攝自 Plastichub ）

近日香港、中國大陸網路上瘋傳一段「香港女子的不雅影片」，只見她在鏡頭前一下揉胸、一下擺出撩人姿勢，甚至直接將手放在私密處「自慰」，讓大批網友看了血脈賁張。由於女子臉部清晰，有眼尖網友發現她就是香港小模黃國蘭「 Lenny Wong 蘭妮」，引發熱議。

據《 Plastichub 》指出，從畫面中可見，黃國蘭收了錢後，開始對著鏡頭做出各種性感嫵媚的姿勢，更將手放在私密處不停自慰。該段自拍影片曝光後，有網友翻出她過去和外拍攝影師的「 Whatsapp 」對話截圖，表示自己是連酒店私拍都不會去的人，營造清純形象，如今再與事件對比，讓網友狠酸「真的是自打嘴巴！」


▲黃國蘭收了錢後，便在鏡頭前擺出各種撩人姿勢。（圖／翻攝自 Plastichub ）


▲黃國蘭更一度將手放在私密處「自慰」。（圖／翻攝自 Plastichub ）

現年 21 歲的黃國蘭擁有四分一滿州血統，五官標緻的她不僅是香港模特兒，過去參加 2017 環球世界小姐總決賽，更通過連串問答、泳裝等各項考驗，贏得深圳冠軍；目前自事件爆發至今，她的臉書依然是關閉狀態。


▲黃國蘭曾告知攝影師不接酒店私拍，如今卻爆出自拍不雅影片。（圖／翻攝自 Plastichub ）

關鍵字香港小模自拍性愛片
影／擠粉瘤白膿爆噴　網友都吐了

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