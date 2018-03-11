混血嫩模「自拍鹹溼片」瘋傳　揉胸、自摸私密處全都錄

近日香港、中國大陸網路上瘋傳一段「香港女子的不雅影片」，只見她在鏡頭前一下揉胸、一下擺出撩人姿勢，甚至直接將手放在私密處「自慰」，讓大批網友看了血脈賁張。由於女子臉部清晰，有眼尖網友發現她就是香港小模黃國蘭「 Lenny Wong 蘭妮」，引發熱議。

據《 Plastichub 》指出，從畫面中可見，黃國蘭收了錢後，開始對著鏡頭做出各種性感嫵媚的姿勢，更將手放在私密處不停自慰。該段自拍影片曝光後，有網友翻出她過去和外拍攝影師的「 Whatsapp 」對話截圖，表示自己是連酒店私拍都不會去的人，營造清純形象，如今再與事件對比，讓網友狠酸「真的是自打嘴巴！」