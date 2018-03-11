〈觀察〉增持銀彈挺台股 金融業的投資關鍵密碼

投資市場不確定性多，金融業者在投資布局普遍趨於保守，不過，對於台股看法仍偏樂觀，其中，華南銀行目前台股持股水位約 155 億元，相關決策高層看好企業獲利佳，股息配發豐厚，估計今年會伺機加碼 50 億元在高現金殖利率、低波動的股票上。

今 (2018) 年全球經濟邁向復甦且通膨走勢溫和，但面對全球主要央行貨幣政策逐漸轉向，市場波動難免，造成投資難度的大增，觀察金融業今年的台股投資關鍵，普遍鎖定高殖利率、低波動的股票為加碼標的，其中光是壽險業喊加碼的金額高達 2800 億元，數字相當可觀。

兆豐銀行目前台股持股水位約 30 億元，同樣視高殖利率股票為加碼標的；至於彰化銀行、土地銀行、合作金庫則紛紛看好美國經濟持續穩健，可望帶動台灣經濟的溫和擴張，但同樣憂慮市場不確定因素添增波動性，因此，投資布局上均以審慎態度應對，主要篩選基本面和殖利率較佳的個股為布局首選。

至於臺灣企銀則認為台股指數壓力大，暫不增加持有部位；另擅長財務操作的京城銀目前股票投資水位在 50、60 億元間，與去年差不多，台股投資操作策略上，同樣鎖定高殖利率概念股票；而觀察擁大量資金的壽險業，今年增持台股部位則超過 2800 億元，操作上同樣以高股息、低波動策略為主。

整體來看，儘管台股仍維持史上最長萬點行情，不過在美股震盪干擾，以及地緣政治、主要央行貨幣政策等因素影響下，台股年後波動加劇，金融業台股投資操作上，均持樂觀保守態度，可確定的是，去年企業營收表現普遍亮眼，金融業紛紛抓緊高殖利率股，保握穩健賺股息收益的機會。

此外，市場普遍預期 3 月美國將再次升息，金融業一則喜一則憂，喜的部分是將受惠利差擴大增加獲利，憂的部分則在美國升息循環下，台灣難保不會跟進，到時金融業籌資成本恐怕會跟著拉高，不過近兩年來，金融業早有因應措施，紛紛發金融債，趁著利息反彈前完成籌資，以避免可能的成本提高。