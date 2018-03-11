龍應台與馬英九的「失業遊記」　駕車出遊隨扈坐大位

前總統馬英九南下探望「失業部長」龍應台並叫賣水果引發高度關注。前文化部長龍應台今（ 11 ）日則在個人臉書寫下與馬英九的「失業遊記」。他認為，自己只是接待一個朋友，而不是接待誰，但在文末有點吃醋地表示「臉書湧進數千對我毫無興趣、完全衝著他來的粉絲，很沒意思。好啦，寫完了，不再寫他了，比他有趣的朋友多著呢，如果只是對他有興趣，現在可以解散了」。

龍應台表示，由於兩人都篤信法治，所以「國事上他不找我，我不找他」，讓雙方先「封箱冷凍」，暫時放下朋友的身分，直到兩人都離開政壇，龍應台才首度談到與馬英九的情誼。

龍應台在臉書上表示「我們的話題還是嚴肅的。晚上談的多半是歷史和國際情勢，尤其是抗戰史和台灣史各個逐漸冒出的新解釋、新發現。也談數位化如何改變了社會的原有秩序和價值。兩岸的未來、避免戰爭的努力，更是我們共同關切的大主題。」龍應台認為，話題雖然沉重，但因為「失業」了，才能享受「普通人」的時光。

龍應台接著表示，因為雙方都離開政壇，才發現原來馬英九與他有兩個共同嗜好，第一個是兩人都喜歡「貓」，第二個是兩人都喜歡「樹」，雙方也都相當享受現在這樣的時光。

▲龍應台表示，後來才知道，原來馬英九也愛貓。（圖／翻攝自龍應台臉書）

至於馬英九拜訪龍應台期間，龍應台堅持自己駕車，讓前總統坐副駕駛座，反而讓隨扈坐後面的大位。馬英九也虧龍應台「沒看過這麼自我感覺良好的駕駛，走錯路還誇自己聰明絕頂。」

馬英九過去擔任台北市長期間，請人在德國的龍應台回台擔任文化局長；馬英九擔任總統時，龍應台則是第一任文化部長。