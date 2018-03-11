NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈哈妮大口扒雞　放天燈預告回歸高三最後一場終到齊　吳沛嘉：空虛跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
生活

龍應台與馬英九的「失業遊記」　駕車出遊隨扈坐大位

編輯中心／綜合報導2018/03/11 17:04
▲龍應台（右）在個人臉書寫下與前總統馬英九的「失業遊記」。（圖／翻攝自龍應台臉書）
▲龍應台（右）在個人臉書寫下與前總統馬英九的「失業遊記」。（圖／翻攝自龍應台臉書）

前總統馬英九南下探望「失業部長」龍應台並叫賣水果引發高度關注。前文化部長龍應台今（ 11 ）日則在個人臉書寫下與馬英九的「失業遊記」。他認為，自己只是接待一個朋友，而不是接待誰，但在文末有點吃醋地表示「臉書湧進數千對我毫無興趣、完全衝著他來的粉絲，很沒意思。好啦，寫完了，不再寫他了，比他有趣的朋友多著呢，如果只是對他有興趣，現在可以解散了」。

龍應台表示，由於兩人都篤信法治，所以「國事上他不找我，我不找他」，讓雙方先「封箱冷凍」，暫時放下朋友的身分，直到兩人都離開政壇，龍應台才首度談到與馬英九的情誼。

龍應台在臉書上表示「我們的話題還是嚴肅的。晚上談的多半是歷史和國際情勢，尤其是抗戰史和台灣史各個逐漸冒出的新解釋、新發現。也談數位化如何改變了社會的原有秩序和價值。兩岸的未來、避免戰爭的努力，更是我們共同關切的大主題。」龍應台認為，話題雖然沉重，但因為「失業」了，才能享受「普通人」的時光。

龍應台接著表示，因為雙方都離開政壇，才發現原來馬英九與他有兩個共同嗜好，第一個是兩人都喜歡「貓」，第二個是兩人都喜歡「樹」，雙方也都相當享受現在這樣的時光。

▲龍應台表示，後來才知道，原來馬英九也愛貓。（圖／翻攝自龍應台臉書）

至於馬英九拜訪龍應台期間，龍應台堅持自己駕車，讓前總統坐副駕駛座，反而讓隨扈坐後面的大位。馬英九也虧龍應台「沒看過這麼自我感覺良好的駕駛，走錯路還誇自己聰明絕頂。」

馬英九過去擔任台北市長期間，請人在德國的龍應台回台擔任文化局長；馬英九擔任總統時，龍應台則是第一任文化部長。

關鍵字馬英九龍應台屏東失業遊記隨扈
訂飲料外送不夠　奧客還這樣要求女子搭高鐵將頭髮放椅背　後座傻眼

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan