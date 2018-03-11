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HBL／南山驚險守住勝利　退東山獲季軍

記者鍾東穎／台北報導2018/03/11 16:52
▲南山高中陳又瑋（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）
▲南山高中陳又瑋（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）

昨日本屆兩大奪冠熱門提前在4強前碰，最終上屆亞軍南山高中吞敗今(11)日與本屆「黑馬」東山高中爭奪季軍，南山一度浪費20分以上的領先，所幸最終守下勝利，以77:73帶走季軍。而首次挺進4強的東山以第4名坐收。

此役上半場南山強勢來襲，開局就連拿10分，逼迫東山喊出暫停，回來後東山調上大會得分王邱子軒坐鎮，但南山依舊砲火猛烈，首節打出20:12優勢，次節南山多次抄截，加上反快攻成功，中場以60:49持有領先。

下半場，一路被壓著打的東山終於回神在第三節中段回神，在落後20分的情況下打出一波13:4縮小到個位數，決勝節，昨日表現優異的劉承彥跳出來再度飆進三分球將差距縮小到5分，最後1分鐘，南山陳又瑋宣示主權2罰全中，東山回敬但為時已晚。


▲南山高中李允傑（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）

南山今日3人得分破20，以主控陳又瑋攻下28分10籃板8抄截為最出色，高三前鋒李允傑貢獻次高23分6籃板，張鎮衙挹注21分6助攻，當家長人吳沛嘉在最後4秒登場，紀念高中最後一場比賽。

東山邱子軒雖攻下全隊最高18分12籃板，但發生多達9次失誤，影響戰局，下半場發威的劉承彥全場投進4記三分球，和周駿澔同樣挹注14分， 高一後衛陳緯貢獻10分， 超級菜鳥林信寬7分13籃板。


▲東山高中邱子軒（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）

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