世衛稱X疾病恐隨時爆發 疾管署這樣看

世界衛生組織（WHO）近日公布今年可致嚴重國際爆發的8大疾病，包括（1）克里米亞剛果出血熱（CCHF）；（2）伊波拉病毒和馬堡病毒（Ebola virusdisease and Marburg virus disease）；（3）拉薩熱（Lassa fever）；（4）中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）和嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）；（5）立百病毒（Nipah virus）；（6）裂谷熱（RiftValley fever）；（7）茲卡病毒（Zika）；（8）X疾病（Disease X）。

WHO表示，「X疾病」是一種無法具體形容的疾病，可能是由目前已知或未知的病原體引起，可能在任何時候爆發。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天受訪時表示，人們永遠無法知道未來將要面臨的疫情是什麼，例如茲卡、伊波拉病毒都是很古老的疾病，但突然說爆發就爆發，短時間內引起重大傳染病疫情，而「X疾病」有可能是上述各種病毒之一，也有可能是化學或輻射災害。

莊人祥解釋，很多疾病目前只侷限在特定區域，可能因為環境變遷、宿主行為改變等因素就釀成大流行，WHO只是要為可能潛在的疾病做好準備和評估，呼籲民眾無需恐慌。

莊人祥強調，疾管署每天都會監控國際疫情，隨時針對可能造成威脅的疾病進行評估，例如中國大陸的H7N9、H7N4，以及國際間還未絕跡的MERS等疾病；國內疫情則得靠醫師、民眾提高警覺，進行宣導和準備工作，若哪天真的有驗不出的疾病，也會和美國、日本合作協助檢驗。（編輯：黃于）1070311