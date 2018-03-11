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中央社

北韓身障滑雪菜鳥 征戰平昌冬季帕運

中央社2018/03/11 16:41
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社平昌11日綜合外電報導）去年12月才開始學習滑雪的兩名北韓身障滑雪運動員，今天成了北韓出征冬季帕運的首批選手，儘管排名墊底，現場觀眾仍為他們熱情搖旗歡呼。

法新社報導，剛過上午10時，17歲的金正炫（KimJong Hyon，音譯）和27歲的馬有喆（Ma YuChol，音譯）在男子越野滑雪項目越過起點線。

兩人出發時，現場觀眾爆出熱烈歡呼聲，有些人揮舞著藍白兩色的統一旗，旗上描繪出未分裂的朝鮮半島。

主辦單位說，這兩名選手3個月前才開始學習滑雪，先前曾參與身障桌球賽事。他們都是在年紀較輕時遭逢車禍意外，腿部受傷。

南韓主辦平昌冬奧，成為融化兩韓冰封僵局的催化劑。北韓身障運動員參與冬季帕運，也顯示自平昌冬奧2月登場以來，兩韓關係進展快速。

北韓派出22名選手參加南韓平昌冬奧，兩國代表團則在開幕式高舉統一旗一同進場。

然而，北韓奧運選手成績大多不盡理想，南北韓共組的女子冰上曲棍球聯隊5場比賽全數吞敗，出戰5場只進了兩球，共遭對手攻進28球。

平壤當局去年試射射程可達美國本土的飛彈，還宣稱成功試爆氫彈，導致區域情勢惡化，兩韓快速融化冰封僵局，緩和緊張關係。

美國總統川普同意與北韓領導人金正恩進行歷史性會談，使得一連串和解舉措達到巔峰。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1070311

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