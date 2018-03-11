北韓身障滑雪菜鳥 征戰平昌冬季帕運

（中央社平昌11日綜合外電報導）去年12月才開始學習滑雪的兩名北韓身障滑雪運動員，今天成了北韓出征冬季帕運的首批選手，儘管排名墊底，現場觀眾仍為他們熱情搖旗歡呼。

法新社報導，剛過上午10時，17歲的金正炫（KimJong Hyon，音譯）和27歲的馬有喆（Ma YuChol，音譯）在男子越野滑雪項目越過起點線。

兩人出發時，現場觀眾爆出熱烈歡呼聲，有些人揮舞著藍白兩色的統一旗，旗上描繪出未分裂的朝鮮半島。

主辦單位說，這兩名選手3個月前才開始學習滑雪，先前曾參與身障桌球賽事。他們都是在年紀較輕時遭逢車禍意外，腿部受傷。