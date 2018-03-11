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阿?賞台語繪本獎 傳承語言認識台灣文化

中央社2018/03/11 16:49
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北11日電）推動創作台語繪本故事的「阿?賞」昨天舉行頒獎典禮，主辦單位李江?台語文教基金會執行長陳豐惠今天說，希望透過鼓勵台語繪本創作，傳承給更多年輕人認識台灣的歷史和文化。

由李江?台語文教基金會主辦、長老教會總會台灣族群母語推行委員會協辦的「阿?賞」，昨日下午在台北舉行頒獎典禮，並邀請評審委員包含台文筆會理事長陳明仁及台灣南社社長張復聚就參賽作品簡要報告。

李江?基金會從1998年起獎勵台語論文、台語小說到台語囡仔故事，近年鼓勵出版台語繪本，透過向學生、兒童講故事來「生湠（傳承）」台灣文化歷史。

陳豐惠受訪表示，目的盼藉由台語為主的兒童故事，講給更多學生知道台灣的歷史文化，一方面可以傳承語言，另一方面可以讓更多年輕人認識有關土地上的事情。

談及創作上的困難，台語繪本故事組得獎者之一鍾育紋表示，如果用華語的思考方式創作，台語上往往會不太順，因此寫出故事後就會一直反覆唸出來，檢查是否通順。

另一名得獎者林榮淑提到，現在很多台語都會從華語直接轉過來，像是「水果」的講法，要道地一點的講法應該是「果籽」；她認為，用法越越道地，台語的精髓才會出來。

主辦單位新聞稿指出，基金會所發行的雜誌「台文通訊BONG報」將刊登得獎人簡介及感言，也會開始進行半年至一年的故事繪本製作，期待適合不同年齡的繪本早日出版，豐富台語兒童書。（編輯：陳清芳）1070311

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